¡¡3Ï¢µÙ½éÆü¤Î22Æü¡¢ÃÏ¿Þ¤òÊÒ¼ê¤ËÌ¾¸Å²°¤Î³¹¤ò¶î¤±½ä¤ê¡¢Ì¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡22Æü¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢È¯¾Í¤Î¡Ö¥í¥²¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È³«¤«¤ì¡¢8²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Ï¤ª¤è¤½1400¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¹ç¿Þ¤È¤È¤â¤ËÃÏ¿Þ¤òÊÒ¼ê¤Ë°ìÀÆ¤ËÁö¤ê½Ð¤·¡¢ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿ÃÏ¿Þ¤ò¤â¤È¤Ë»ÔÆâ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë¤á¤°¤ê¡¢¹ç·×ÆÀÅÀ¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¹âÆÀÅÀ¤òÁÀ¤¨¤ë¥ëー¥È¤ò¹Í¤¨¡¢Ì¾¸Å²°¾ë¤äÂç¿Ü¤Î°û¿©Å¹¤Ê¤É54¤«½ê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
