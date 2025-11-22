¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó°æ¸ÍÅÄ½á¤ÎºÊ¡¦ËªÃ«Úç³¤¡¢Â©»Ò¤Î¡È¤â¤°¤â¤°¡É¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¸¥Î©¸ø³«¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/22¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó°æ¸ÍÅÄ½á¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎËªÃ«Úç³¤¤¬11·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤Î¿©»öÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°æ¸ÍÅÄ½á¤ÎÈþ¿ÍºÊ¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×Â©»ÒÍÑ¤Î¸¥Î©
ËªÃ«¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥Í¥Á¥ç¥Í¥Á¥ç¤·¤Á¤ã¤¦Æü¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢Â©»Ò¤¬¿©»ö¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¡Ö·Ü¤â¤âÆù¥´¥ÞÌ£Á¹ßÖ¤á¡×¡ÖÅòÆ¦Éå¡×¡ÖÇòÊÆ¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó¡×¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¼êºî¤ê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î¸å¤ß¤«¤ó¤ò1¸Ä¿©¤Ù¤Æ¡¢¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿©¤ÙÊý¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¿©»öÆâÍÆ»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿©Âî¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¨¤é¤¤¡×¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°æ¸ÍÅÄ¤ÈËªÃ«¤Ï¡¢8Ç¯¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯9·î¤Ë·ëº§¡£2024Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢2025Ç¯7·î27Æü¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ËªÃ«Úç³¤¡¢Â©»Ò¤Î¿©»ö¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
¢¡ËªÃ«Úç³¤¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
