¡¡ÃæÆü¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤¬£²£²Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£²£°£²£¶¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÃåÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢·ÚÎÌ²½¡£¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¶â´Ý¤Ï¡ÖÀ¸ÃÏ¤¬·Ú¤¯¤Æ¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤¤¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢ÀÖ¿§¤ÈÀÄ¿§¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖÀÅ¤«¤Ê¾ðÇ®¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¡£¥Ó¥¸¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢¶»¥í¥´¤ò½¾Íè¤Î¡Ö£Ã£È£Õ£Î£É£Ã£È£É¡×¤«¤é¡Ö£Ä£Ò£Á£Ç£Ï£Î£Ó¡×¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡£¥¥ã¥Ã¥×¤â¡Ö£Ã£Ä¡×¤«¤é¡Ö£Ä¡×¤Ëºþ¿·¤·¤¿¡£¥Ó¥¸¥¿¡¼µå¾ì¤Ç¤â¥É¥é¥´¥ó¥º¤ò¶»¤Ë¡¢¡ÖÎµ¤¬¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£¡¡
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µåÃÄÁÏÀß£¹£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë£²£°£²£¶¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Îº¸Âµ¤ËµÇ°¥í¥´¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£