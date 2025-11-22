¡ÚÂîµå¡ÛÌÚ¸¶ÈþÍª¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡¡21ºÐÆ±³ØÇ¯ÂÐ·è¤ÇÂçÆ£º»·î¤òÇË¤ë¡ÒWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼ ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡Ó
¡þÂîµå WTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼ ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È(17Æü¡Á22Æü¡¢¥ª¥Þ¡¼¥ó)
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à·è¾¡¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌÚ¸¶ÈþÍªÁª¼ê¤¬ÂçÆ£º»·îÁª¼ê¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡£·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚ¸¶Áª¼ê¤ÏÁ°Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç²£°æºéºùÁª¼ê¤Ë¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È0¡Ý2¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢3¥²¡¼¥àÏ¢¼è¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂè2¥·¡¼¥É¤Ç¤¢¤ëÂçÆ£Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ï¤º¤«18Ê¬¤Ç3-0(11¡Ý6¡¢11¡Ý6¡¢11¡Ý8)¤Î¾¡Íø¡£21ºÐ¤ÎÆ±³ØÇ¯ÂÐ·è¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥Á¥å ¥Á¥ç¥ó¥ÒÁª¼ê¤È·ãÆÍ¤·¤Þ¤¹¡£