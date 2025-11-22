³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤Î°úÂà»î¹ç¤Î¡È¥é¥¹¥Ü¥¹¡É¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦±óÆ£ÊÝ¿Î»á¡¡¸ø¼°SNS¤¬È¯É½
¡¡³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¡Ê35¡Ë¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ËÄ¶¶¯ÎÏ¤Ê¡È¥é¥¹¥Ü¥¹¡É¤Î»²Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Î¸ø¼°SNS¤¬22Æü¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥³¡¼¥Á¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½MF¡¦±óÆ£ÊÝ¿Î»á¡Ê45¡Ë¤Î»²Àï¤òÈ¯É½¡£±óÆ£¥³¡¼¥Á¤Ï23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿¤¬°úÂà»î¹ç¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡³ÁÃ«»á¤Ï12·î14Æü¤Ë¡Ö¥¶¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖOSAKA¡¡PINK¡×¤È¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖOSAKA¡¡BLUE¡×¤¬ÂÐÀï¡£³ÁÃ«»á¤Ï¡ÖPINK¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¡¢¡ÖBLUE¡×¤ÏFW±§º´Èþµ®»Ë¤éGÂçºå¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤Î»²Àï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±óÆ£¥³¡¼¥Á¤È¤ÏWÇÕ¥Ö¥é¥¸¥ëÂç²ñ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¡£¡Ö¼Â¤Ï°ÊÁ°¤ËYouTube¤ÇÂÐÃÌ¤·¤¿»þ¤Ë¡È°úÂà»î¹ç¡¢½Ð¤ë¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¸½Ìò¤Î»þ¤Ë¡Ë¤â¤·¥Á¡¼¥à¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¥ä¥Ã¥È¤µ¤ó¤È¡ÊÃæÂ¼¡Ë·û¹ä¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·û¹ä¤µ¤ó¤¬¡È¥ä¥Ã¥È¤Ï¤ä¤Ù¤§¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡£¥ä¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë»þ¤ËÁ°¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÅÀ¤ò¼è¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ä¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡£¤À¤Ã¤¿¤éËÍ¤â¤â¤Ã¤ÈÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±óÆ£¥³¡¼¥Á¤Î»²Àï¤ÇÁê¼ê¤Ï¤µ¤é¤ËÆñÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³ÁÃ«»á¤¬¡ÖËÍ¤¬»×¤¦¥¬¥ó¥Ð¤Ï²ÈÄ¹·¯¡ÊÀîºêF¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢½©·¯¡ÊÁÒÅÄ¡áGÂçºå¡Ë¤ä°æ¼ê¸ý·¯¡Ê¿À¸Í¡Ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ÈÏÃ¤¹Áª¼ê¤ÏÁ´°÷Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£²Ã¤¨¤ÆËÜÅÄ·½Í¤»á¤âÀÄ¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¡£
¡¡¡ÖPINK¡×¤Ï»³¸ý·Ö¡ÊÄ¹ºê¡Ë¡¢Àð¸¶µ®¹¨¡Ê¿À¸Í¡Ë¤ÎW¥Ü¥é¥ó¥Á¤ËCÂçºå¤«¤éÃæÅç¸µÉ§¡¢´îÅÄÍÛ¡¢À¾ÈøÎ´Ìð¡¢¶âÄÃîë¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ó¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¿¹Åç´²¹¸¡¢¹áÀî¿¿»Ê¡¢À¶Éð¹°»Ì¡ÊÂçÊ¬¡Ë¡¢´¥µ®»Î¡ÊÀ¶¿å¡Ë¤Î¡ÈCÂçºåÎòÂå8ÈÖ¡É¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤é²Ã¤ï¤ëÂçµ×ÊÝ²Å¿Í»á¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¸þ¤³¤¦¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡£°úÂà»î¹ç¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤«ÀÜÀï¤ÇºÇ¸å¤Ë1ÅÀ¤ò¼è¤ë»î¹ç¤È¤«¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£0¡½0¤Ç½ª¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È³ÁÃ«»á¡£¡È¥é¥¹¥Ü¥¹¡É±óÆ£»á¤Î»²Àï·èÄê¤Ç¥¬¥Á¥ó¥³¾¡Éé¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¤¿¡£