¡¡¡Ö¶¥ÎØº×¡¦£Ç£±¡×¡Ê£²£²Æü¡¢¾®ÁÒ¡Ë
¡¡³«ºÅ£´ÆüÌÜ¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¿¹¹â°ì¿¿¡Ê£´£·¡Ë¡á¹áÀî¡¦£¸£µ´ü¡¦£Á£±¡á¤ÈÀ¾»³µ®¹À¡Ê£³£¸¡Ë¡áÊ¡²¬¡¦£¹£·´ü¡¦£Á£±¡á¤¬Íè¾ì¡££µ£ÒÈ¯ÇäÃæ¤Ë¾ìÆâ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£¸·î¤Î£Ç£³¤Ç¤â¤³¤Î£²¿Í¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¡£º£²ó¤âÂ¿¤¯¤Î¥Ü¡¼¥È¥Þ¥Ë¥¢¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤Ë½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²¿Í¤Ï£³Æü¸å¤Ë£Ó£Ç¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡Ê£²£µ¡Á£³£°Æü¡¦Ê¡²¬¡Ë¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¡££Í£Ã¤«¤é°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢º£Ç¯¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¡Ê£²£±Æü¸½ºß¡Ë£¸°Ì¤ÎÀ¾»³¤Ï¡Ö¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë£²£î£ä¤«¤é½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¨¤ë¤È¡¢Æ±£³£¶°Ì¤Î¿¹¹â¤Ï¡Ö¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤Î£±£¸°Ì¤Ë¡Ë²¿¤È¤«°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤¿¤¤¡£À¾»³¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¾¡Éé¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÊ³Æ®¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Ë¡£¿¹¹â¤Ï¡ÖÂç·ù¤¤¡£¤¦¤Í¤ê¤¬¡Ä¡×¤È¿åÌÌÁêÀ¤Î°¤µ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ê¡²¬¤¬ÃÏ¸µ¤Ç¤â¤¢¤ëÀ¾»³¤Ï¡Ö¤¦¤Í¤ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÇÈ¤È°ã¤Ã¤ÆÊÉ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¡£´Ñ¸÷Á¥¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¸å¤Ï°ú¤ÇÈ¤â½Ð¤ë¤·¡Ä¡×¤È¥Ü¥ä¤¯¡£Â³¤±¤Æ¡¢À¾»³¤ÏÊ¡²¬¤Ç¥Ü¥é¤È²¿ÅÙ¤â·ãÆÍ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö´éÌÌ¤Ë·ãÆÍ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£Ê¡²¬¤Ï¥Ü¥é¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¥¤¥ä¡£·ãÆÍ¸å¤Ï¥Ü¥é¤¬¤³¤³¡Ê¥Ï¥ó¥É¥ë²¼¤¢¤¿¤ê¡Ë¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Ü¥é¤È¥Ú¥¢¥Ü¡¼¥È¤·¤È¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ü¥é¤È·ãÆÍ¤·¤ÆÇ¾¿¶¤È¤¦¤Çµ¢¶¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é²Ç¤¬Ìô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ü¥é¥®¥Î¡¼¥ë¤ò¡×¤È´ÑµÒ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¹¹â¤Ï¡Ö¥Ü¥é¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢À¾»³¤¬¥Ü¥é¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¡Ê¥Ô¥Ã¥È¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤Æ¡Ë¶»¤ËÆâÂ¡¤¬°ú¤ÃÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïµ¤»ý¤Á°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÀ¾»³¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î¿¹¹â¤µ¤ó¤Ï¡ØÀ¾»³¡¢¾®Ä²¤¬½Ð¤È¤ë¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×¤È¥Ü¥é¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£¸·î¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼»þ¤Ï¡ÖÁá¤¯¤«¤é½¸¹ç¤·¤Æ¡¢Àè¤Ë¥®¥ã¥é¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡£¤â¤¦¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È£²¿Í¤È¤â¤¬¼Ö·ô¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö£±£¶»þ½¸¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¾¡Éé¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£