¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¾¾ÃÝ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ø¾¾ÃÝJAPAN GP CONTEST¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥£¥¢¥é¤òÃå¤±¤é¤ì¤ë¤ÈºÆ¤ÓÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÙµïÎè°á¤µ¤ó
¡¡¥ß¥¯¥Á¥ã¾Þ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡£ÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Ç¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤ÏÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾¾ÃÝJAPAN GP ¥³¥ó¥Æ¥×¥È¡×¤ÈÀ¹Âç¤Ë¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÆ°ÍÉ¤¬Áö¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¹Ô¡£¼õ¾Þ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿²¬ÅÄæÆÚö¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡¢¥¿¥¹¥¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢Éû¾Þ¤È¤·¤Æ¥ß¥¯¥Á¥ã¤Ç¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¸¢¤âÂ£¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ßÃÅ¤¹¤ëºÝ¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏMC¤Î¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¤ÎÆá¿Ü¹¸¹Ô¤¬¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÏ¶È130¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¼¡Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÃ´¤¦¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¤ÎÈ¯·¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£²áµî¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½Ð¿È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢21Ç¯¤Î¡Ø¾¾ÃÝ JAPAN GP GIRLS CONTEST¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿ÃæÅçÎÜºÚ¤¬¤¤¤ë¡£ÃæÅç¤Ï¿Íµ¤»¨»ï¡ØSeventeen¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢CM¡¢²»³ÚMV¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£¸½ºß¤ÏNetflix±Ç²è¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§Èõ¸ý¿¿»Ì¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡£·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤ÏÌä¤ï¤º¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÄ©Àï¤¹¤ë°ÕÍß¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£±þÊçÁí¿ôÌó8000¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È12¿Í²Ã¤¨¡¢ÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö¥ß¥¯¥Á¥ã¡×¤Ç¤ÎÇÛ¿®¿³ººÄÌ²á¼Ô3¿Í¤ò²Ã¤¨¤¿15¿Í¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿³ºº¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÃæ³Ø3Ç¯À¸¤ÎÉÙµïÎè°á¤µ¤ó¡Ê¤È¤ß¤¤¡¦¤ì¤¤¡¿14¡Ë¤¬µ±¤¤¤¿¡£
