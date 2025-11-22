¡Ø¾¾ÃÝJAPAN GP CONTEST¡Ù¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÉÙµïÎè°á¤µ¤ó¡¢·è°ÕÉ½ÌÀ¡ÖÃ¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤Î½÷Í¥¤Ë¡×
¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¾¾ÃÝ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ø¾¾ÃÝJAPAN GP CONTEST¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÃæ³Ø3Ç¯À¸¤ÎÉÙµïÎè°á¤µ¤ó¡Ê¤È¤ß¤¤¡¦¤ì¤¤¡¿14¡Ë¤¬µ±¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥£¥¢¥é¤òÃå¤±¤é¤ì¤ë¤ÈºÆ¤ÓÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÙµïÎè°á¤µ¤ó
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÌ¾Á°¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÉÙµï¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬¡£¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¿¹¸ýô¤»Ò¤«¤é¥Æ¥£¥¢¥é¤òÃå¤±¤é¤ì¤ë¤ÈºÆ¤ÓÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÇÉÙµï¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼«Ê¬¤é¤·¤¯Í£°ì¤Î½÷Í¥¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¼èºà¤â¼Â»Ü¡£¼õ¾Þ¤Î½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÉÙµï¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þ¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¹¤°¤ËµÒÀÊ¤Ë¤¤¤ë¿Æ¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤È´¶¼Õ¤Î2¤Ä¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë¡£¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ê¤¿¤¤Â¸ºß¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÃ¯¤«¤Îµ²±¤Ë¡¢¤³¤ÎÌò¤Ï»ä¤À¤è¤Í¡¢¤È»Ä¤ë¤è¤¦¤ÊÃ¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤Î½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÏ¶È130¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¼¡Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÃ´¤¦¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¤ÎÈ¯·¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£²áµî¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½Ð¿È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢21Ç¯¤Î¡Ø¾¾ÃÝ JAPAN GP GIRLS CONTEST¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿ÃæÅçÎÜºÚ¤¬¤¤¤ë¡£ÃæÅç¤Ï¿Íµ¤»¨»ï¡ØSeventeen¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢CM¡¢²»³ÚMV¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£¸½ºß¤ÏNetflix±Ç²è¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§Èõ¸ý¿¿»Ì¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡£·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤ÏÌä¤ï¤º¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÄ©Àï¤¹¤ë°ÕÍß¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£±þÊçÁí¿ôÌó8000¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È12¿Í²Ã¤¨¡¢ÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö¥ß¥¯¥Á¥ã¡×¤Ç¤ÎÇÛ¿®¿³ººÄÌ²á¼Ô3¿Í¤ò²Ã¤¨¤¿15¿Í¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿³ºº¤ËÄ©¤ó¤À¡£
