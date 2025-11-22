ËÌµþ¤Ç¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤òÈ¯¿®¡¡Âç»È´Û¤ÇÆÉ½ñ²ñ¡¢¥¬¥ó¥À¥à¤â
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛËÌµþ»Ô¤ÎºßÃæ¹ñÆüËÜÂç»È´Û¤Ï22Æü¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«¤¡¢ÆÉ½ñ²ñ¤Î¤Û¤«ÏÂ¿©Ê¸²½¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡£ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò½ä¤êÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤òÃæ¹ñ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¾®Àâ¤ä³¨ËÜ¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¡£»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î³¨ËÜ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¤ÎÆÉ½ñ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¬¥ó¥À¥à¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÂÎ¸³¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»Ò¤É¤â¤È»²²Ã¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÂÎ¸³¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ç¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â¿ù·û¼£ÃóÃæ¹ñÂç»È¤Ï¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¤¼¤Ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÏÂ¿©¤Î»î¿©¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏËÌµþÆüËÜÄ´Íý»Õ²ñ¤Î¿¼Ã«¹À¹¯²ñÄ¹¤é¤¬¹Ö±é¡£ÏÂ¿©¤Ï±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯·ò¹¯Åª¤À¤ÈÍøÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤¹¤·¤Î°®¤êÊý¤â²òÀâ¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¼ê¤Þ¤ê¤º¤·¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¾å±ÇÍ½Äê¤À¤Ã¤¿±Ç²è¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤Ê¤É¤Î¸ø³«¤¬ÅöÌÌ¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£