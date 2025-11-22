¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤ê¤¿¤¤¡×¡¡Í©Îî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤Î´ê¤¤¤¬À¸¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤àÈá·à¤ÎË¨²ê¤Ë¡¡¶»¤òÆÍ¤¯¾×·â¤Î·ëËö¡ÚÌ¡²è¡Û
¡Ö¥Ó¥Ã¥³¥ß¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ë¤ÆÆÉÀÚºîÉÊ¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¡¦¤Î¤¶¤ï¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Î¡ØÍ©»Ò¡Ù¤Ï¡¢¡È»Ò¶¡¤¬¤Û¤·¤¤¡É¤È´ê¤¦Í©Îî¤ÎÃË½÷¤òÉÁ¤¤¤¿°ìºî¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢4000°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í©Îî¤¬»Ò¶¡¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤¬»Ä¹ó¤À¤Ã¤¿¡©
¼ã¤¯¤·¤Æ»à¤ó¤ÇÍ©Îî¤È¤Ê¤ê¡¢¤Î¤Á¤Ë¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË½÷¡£¤µ¤é¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡È»Ò¶¡¤ò»º¤ß¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤êÍ©Îî¤Î¤¿¤á¤Ë»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤ë¼êÃÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡ÖÍ©Îî¶É¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¶É°÷¤Ë»Ò¶¡¤¬¤Û¤·¤¤»Ý¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö½ÐÍè¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È°ì½³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¯Äü¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¶É°÷¤¬¡Ö¤¢¤Î°å¼Ô¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤¢¤ë°å¼Ô¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î°å¼Ô¤È¤Ï»à¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÍ©Îî¤È¤Î²ñÏÃ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â°ÊÁ°À¸»à¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤«¤éÍ©Îî¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¬¤Û¤·¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿°å¼Ô¤Ï¡Ö·ëÏÀ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
°å¼Ô¤Î¸«²ò¤Ï¡Ö²ÐÁò¸å¤Î¹ü¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤ê¡¢¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤Æ¼õÀºÍñ¤ò¿Í¹©Åª¤Ë¤Ä¤¯¤ë¡×¡Ö¤½¤Î¼õÀºÍñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂåÍý½Ð»º¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢½Ð»º¤·¤¿ÀÖ»Ò¤ò»¦¤·¤ÆÍ©Îî¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î¡ÖÀÖ»Ò¤ò»¦¤¹¡×¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤ÊÊýË¡¤Ëí´í°¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ°å¼Ô¤ÎÄó°Æ¤ò¾µÂú¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¤â¤È¤ËÍ½Äê¤è¤ê¤âÃÙ¤¯ÀÖ»Ò¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÎ»¾µºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÂåÍýÊì¤¬ÀÖ»Ò¤ò»¦¤¹¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÀÖ»Ò¤Ë¡ÖÍ©»Ò¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤è¤ë°é»ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£´·¤ì¤Ê¤¤°é»ù¤Ë¼ê¤³¤º¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ä°¦¤¤»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¡£¤·¤«¤·¡¢¿ôÇ¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢2¿Í¤Ï»à¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯À®Ä¹¤·¤Ê¤¤Í©»Ò¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ä¤¤¤ËÍ©»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤¬´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¯Í©Îî¶É¤ËÍ©»Ò¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¤»Ý¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö°ú¤¼è¤ê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð»¦½èÊ¬¡Ê¾ÃÌÇ½èÊ¬¡Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÊÖÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍ©»Ò¤Ë¤Þ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤ÏÇº¤ó¤À¤Õ¤ê¤ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÀÖ»Ò¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í©»Ò¤Ï°¦¸î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°¦¸î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÍ©»Ò¤ò°ú¤¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤ÎÍ©Îî¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¼êÂ³¤¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢¼õÉÕ¤Î·¸°÷¤¬½÷À¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ°ú¤¼è¤í¤¦¤È¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡ÄµÞ¤¤¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö»ä¤¬¤ªÊ¢¤ò¤¤¤¿¤á¤Æ¡ÄÀ¸¤ó¤À»Ò¡Ä¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤ÎÊÖÅú¤¬¡£Èà½÷¤ÏÂåÍý½Ð»º¤·¤¿ËÜ¿Í¤Ç¡¢Í©»Ò¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¼«¿È¤ÎÌ¿¤ò¼Î¤Æ¤ÆÍ©Îî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¤Ï¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÂåÍý½Ð»º¤·¤¿½÷À¤ÈÍ©»Ò¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ï¿À¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ìµ¸Â¶õ´Ö¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÃ»¤¤Ì¡²è¤Ê¤Î¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¡Öµß¤¤¤âÀ©ºÛ¤â¤¢¤Ã¤ÆÆÉ¸å¤¬À¶¡¹¤·¤¤ºîÉÊ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¤½¤³¤Çºî¼Ô¤Î¤Î¤¶¤ï¤µ¤ó¤Ë¡¢Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡ÖÂåÍýÊì¤Ç¤¢¤ë½÷À¤¬Í©»Ò¤ò°ú¤¼è¤ê¤ËÍè¤¿¥·¡¼¥ó¡×
¡½Æ±ºî¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸µ¡¹Í©ÎîÆ±»Î¤ÎÉ×ÉØ¤¬»Ò¶¡¤ò¤Ä¤¯¤ëÏÃ¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤À¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËŽ¢ÂåÍý½Ð»ºŽ£¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¡¢º£¤Î¡ØÍ©»Ò¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡ØÍ©»Ò¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÍýÍ³¤È°ì½ï¤Ë¤¼¤Ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂåÍýÊì¤Ç¤¢¤ë½÷À¤¬Í©»Ò¤ò°ú¤¼è¤ê¤ËÍè¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Ž¢ÂåÍý½Ð»ºŽ£¤òÉÁ¤¯¾ì¹ç¡¢ÂåÍýÊì¤ÎÂ¸ºß¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡Ö¥´¥é¥¯¤¦¤§¤Ö¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ø¤½¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ù¤Î¸¶ºî¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¡²èÀ©ºî¤Î¤¦¤¨¤Ç¸¶ºî¤ò¹Í¤¨ÁÏºî¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ï¢ºÜ¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°ÏÃ¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¸³«¤ò¥Î¡¼¥È¤Ê¤É¤ËÀ°Íý¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ó¤´¤È¤Î¸«¤»¾ì¤ä¥Ò¥¤ò¹Í¤¨¡¢1ÏÃÊ¬¤Î¥Í¡¼¥à¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¸¶¹ÆÀ©ºî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÙ¤«¤¤±éµ»¡¢±é½Ð¤Ê¤É¤Ïºî²èÃ´Åö¤Î¥Ê¥ó¥¸¥ç¥¦¥è¥·¥ßÀèÀ¸¤¬Â¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶¹Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¸«¤»¾ì¤Ê¤É¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤Æ¡¢ËèÅÙ»ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·º£²ó¤Î¡ØÍ©»Ò¡Ù¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¥Ó¥Ã¥³¥ß¤Ê¤É¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤ÎÃ»ÊÔ¤ä¡¢Ï¢ºÜÃæ¤Î¡Ø¤½¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ù¤Ê¤É¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê³¤Àî ¤Þ¤³¤È¡¿Ì¡²è¼ý½¸²È¡Ë