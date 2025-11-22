Éð»ÎÆ»¤ÎÀº¿À¤ò¿Æ»Ò¤Ç³Ø¤ÖÂÎ¸³¶µ¼¼¡¡ÏÂÁõ¤ÎÃåÉÕ¤±¡¦ÎéË¡¡¦»¦¿Ø¤Î´ðËÜÆ°ºî¤Ê¤É¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÆ°¤¤Ë»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ú²¬»³¡Û
¿Æ»Ò¤ÇÉð»ÎÆ»¤ÎÀº¿À¤ò³Ø¤Ö¡ÖÉð»ÎÆ»¶µ¼¼¡×¤¬²¬»³»ÔËÌ¶è¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÉð»ÎÆ»¤ÎÀº¿À¤ò¿Æ»Ò¤Ç³Ø¤ÖÂÎ¸³¶µ¼¼¡¡ÏÂÁõ¤ÎÃåÉÕ¤±¡¦ÎéË¡¡¦»¦¿Ø¤Î´ðËÜÆ°ºî¤Ê¤É¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÆ°¤¤Ë»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ú²¬»³¡Û
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤È¡¢ÏÂÊ¸²½¤Ë¤Õ¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë·àÃÄ¡ÖÎò»Ë¿·ÂçÎ¦¡×¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
1²óÌÜ¤Î¤¤ç¤¦¤Ï»²²Ã¤·¤¿¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸Ìó20¿Í¤¬¡¢ÏÂÁõ¤ÎÃåÉÕ¤±¡¢ÎéË¡¡¢ÃåÊª¤Î¤¿¤¿¤ßÊý¤ò³Ø¤Ó¼ÂÁ©¤·¤¿¤Û¤«¡¢
»ØÆ³¼Ô¤Î¼êËÜ¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ»¦¿Ø¤ÎÆ°ºî¤òÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¡Ë
¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÆ°¤¤Ë»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Þ¤«¤¤¤±¤É¤¹¤´¤¤¤Ê¡×
¡Ê·àÃÄÎò»Ë¿·ÂçÎ¦¡¡¸åÆ£¾¡ÆÁÂåÉ½Íý»ö¡Ë
¡Ö¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤¯Éð»ÎÆ»¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿²È¤Ç¤â¿Æ»Ò¤Ç¤¤¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢ÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë1·î¤Þ¤Ç6²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÉð»ÎÆ»¤ÎÎò»Ë¤äÎéµ·ºîË¡¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¡¢»¦¿Ø¤Î´ðÁÃ¤â½¬ÆÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£