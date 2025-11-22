RSK

¼Ì¿¿³ÈÂç

²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎµÈÈ÷ÄÅ¿À¼Ò¤Ï¡¢¹ñÊõ¤ÎËÜÅÂ¡¦ÇÒÅÂ¤¬ºÆ·ú¤µ¤ì¤Æº£Ç¯¤Ç600Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀáÌÜ¤òµ­Ç°¤·¤¿Êô½ËÂçº×¤¬¤­¤ç¤¦¡Ê22Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä«¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»²ÇÒµÒ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛµÈÈ÷ÄÅ¿À¼Ò¤ÇÊô½ËÂçº×¡¡ËÜÅÂ¡¦ÇÒÅÂ¤ÎºÆ·ú600Ç¯¤òµ­Ç°¡¡¿å¸Í²¬±Ô¼£¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿35¼ïÎà¤Îµ­Ç°ÉÊÈÎÇä¤â¡Ú²¬»³¡Û

²í³Ú¤Î¿¼¤¯¤ä¤ï¤é¤«¤¤²»¿§¤¬¶­Æâ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£

º£Ç¯¤Ï¡¢µÈÈ÷ÄÅ¿À¼Ò¤ÎËÜÅÂ¡¦ÇÒÅÂ¤¬ºÆ·ú¤·¤Æ¤«¤é600Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡£

¿ÀÁ°¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÖà½÷¤¬¡ÖµÈÈ÷¹ñ¸¶¡×¤È¤¤¤¦Öà½÷Éñ¤òÈäÏª¤·ÊôÇ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¶­Æâ¤Ç¤ÏµÈÈ÷ÄÅÃÏ¶è½Ð¿È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¿å¸Í²¬±Ô¼£¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿35¼ïÎà¤Îµ­Ç°ÉÊ¤¬¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê22Æü¡Ë¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê»²ÇÒ¤Ë¤­¤¿¿Æ»Ò¡Ë
¡Ö600Ç¯¤Ë1ÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÅÁÅý¤ò¼é¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢¤½¤ÎÅÁÅý¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â°ú¤­·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤­¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

µÈÈ÷ÄÅ¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¹¡Ê23Æü¡Ë¤È¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê24Æü¡Ë¤â¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Îµ­Ç°¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£