¡¡2025Ç¯8·î¡¢´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô¤ÇÃËÀ¤¬¤Ò¤Æ¨¤²¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏºÇ½é¤Ë¤Ï¤Í¤¿¼Ö¤Î¸åÂ³¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê4¿Í¤ò¡¢¤Ò¤Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï19ºÐ¤«¤é38ºÐ¤ÎÃË½÷4¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡4¿Í¤Ï8·î13Æü¿¼Ìë¡¢³ÆÌ³¸¶»Ô±¾Â»°¥ÄÃÓÄ®¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢Ï©¾å¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿·Ê¹ÇÛÃ£°÷¤ÎÃËÀ(Åö»þ66)¤ò¼Ö¤Ç¤Ò¤¤¤Æ»àË´¤µ¤»¡¢µß¸î¤»¤º¤Ë¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÃËÀ¤Ï¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¹ÔÃæ¤ËÊÌ¤Î¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì¤ÆÏ©¾å¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤Î°äÂÎ¤ÎÂ»½ý¤Ê¤É¤«¤éÊ£¿ô¤Î¼Ö¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤òºÇ½é¤Ë¤Ï¤Í¤¿³ÆÌ³¸¶»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Ä¹Æì°ìÊ¿Èï¹ð(35)¤Ï¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ÇÃËÀ¤ò¤Ò¤Æ¨¤²¤·»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
