¡ã¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡3ÆüÌÜ¡þ22Æü¡þ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊµÜºê¸©¡Ë¡þ7117¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡äÆñ¤·¤¤¥Ô¥ó¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¹Å¤¯Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¡£¥×¥ì¡¼¤ÎÆâÍÆ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¹¥³¥¢¤âÆ±¤¸¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í½Áª2Æü´Ö¤Ï¤È¤â¤Ë¡Ö68¡×¤Ç²ó¤Ã¤¿ÀÐÀîÎË¤Ï17ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç2ÆüÏ¢Â³¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö71¡×¤È¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¤Î19°Ì¥¿¥¤¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤òÁ°¤Ë¼ó°Ì¤È¤Ï7ÂÇº¹¡£µÕÅ¾Í¥¾¡¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÝ¤Ü¤¦¤¤Ç¶¯¿¶¤¹¤ëÀÐÀîÎË
¤³¤ÎÆü¤âºÇÆñ´Ø¥Û¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿512¥ä¡¼¥É¤Î4ÈÖ¥Ñ¡¼4¡£¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤òº¸¤Î¥é¥Õ¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥®¡¼¤È¤·¤¿ÀÐÀî¤Ï¡¢6ÈÖ¤Ç¤â¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢7ÈÖ1¥á¡¼¥È¥ë¡¢8ÈÖ1.5¥á¡¼¥È¥ë¤È¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤Î¤Ë¤·¡¢¥¤¡¼¥Ö¥ó¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï³Î¼Â¤Ë2¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Ñ¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Î17ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¡£¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¤Îº¸¤«¤é¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤¢¤½¤³¤«¤é¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Ï¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£27¥ä¡¼¥Éµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¡¢ÆñÅÙ¤¬Áý¤·¤¿¥Ñ¡¼3¤Ë2ÆüÏ¢Â³¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ï¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ÇÄù¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3ÆüÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥é¥¦¥ó¥É¡£¡Ö2ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬ÎãÇ¯ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯·¹¼Ð¤¬¶¯¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£Ç¯¤Ç15²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÀÐÀî¤Ç¤â¡¢½é¤á¤Æ¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥ó¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤Á¤é¤Û¤é¡£¡Ö¾è¤»¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡Ø¤³¤³¤Ë¾è¤»¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Îý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÎãÇ¯¤Î¥Ô¥ó¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò»²¹Í¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢»öÁ°¤Î½àÈ÷¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Îã¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï9ÈÖ¡¢10ÈÖ¡¢18ÈÖ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¥Ñ¡¼¡¢¥Ñ¡¼¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÛÄê³°¤Î¥Ô¥ó¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ç¥¹¥³¥¢¤òÊø¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿´ÍýÌÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ºÇ½ªÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö°ìÂÇ¤¬½Å¤¤¥³¡¼¥¹¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¹¤â³Ú¤Ë¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤¤¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£·ë¶É¡¢º£Ç¯¤â¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¹¶Î¬¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤³¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬³Ú¤·¤¤¡£¥à¥«¤Ä¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ¬¤â¥Õ¥ë²óÅ¾¤ÇÆñ¥³¡¼¥¹¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£¡ÊÊ¸¡¦ÅÄÃæ¹¨¼£¡Ë
