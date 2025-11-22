º£ÅÙ¤³¤½¡ªÌÚ¸Í°¦¤¬2ÂÇº¹2°Ì¤ËÉâ¾å¡¡13Ç¯124Æü¤Ö¤ê¤ÎºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯V¤Ê¤ë¤«
¡ãÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡3ÆüÌÜ¡þ22Æü¡þ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¾¾»³(°¦É²¸©)¡þ6595¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡ä¹Å¤¯¤Æ¡¢Â®¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¡¢·ã¥à¥º¤Î¥Ô¥ó°ÌÃÖ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£¥Ð¡¼¥Ç¥£¹çÀï¡¢¿¤Ð¤·¹ç¤¤¤¬¾ï¤Î¥¨¥ê¥¨¡¼¥ëGC¾¾»³¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÄ¶Æñ´Ø¥³¡¼¥¹¤È²½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤é¤È¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÌÚ¸Í°¦
½Ð¾ì¤·¤¿53¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¤Ï72.3774¡£2020Ç¯¤Ë¥Ñ¡¼71¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥³¥¢¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ñ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï21Ç¯Âè3¥é¥¦¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤Î71.0172°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÂè3R¤Î68.7593¤È¤ÏÊÌ¤Î¥³¡¼¥¹¤è¤¦¤Ê²æËýÈæ¤Ù¤Î°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÌÚ¸Í°¦¤¬3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö69¡×¤È¿¤Ð¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç4°Ì¤«¤é2°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£16ÈÖ¤Ç¤³¤ÎÆüÍ£°ì¤Î¥Ü¥®¡¼¡£¥é¥Ã¥¡¼¤ÏÄ¾¸å¤Î17ÈÖ¥Ñ¡¼5¤ÇË¬¤ì¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤òÁÀ¤Ã¤¿¥Ô¥ó¤Þ¤Ç218¥ä¡¼¥É¤Î2ÂÇÌÜ¤Ï¥Ô¥ó¥Ï¥¤¤Þ¤Ç¥¥ã¥ê¡¼¤ÇÈô¤Ó¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£±ü¤ÏOB¡£¤À¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¤¥ó¥È¥ì¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤ò¾è¤»¤ëÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¤ÎÂ¾ì¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µßºÑ¤ò¼õ¤±¤Æ¥É¥í¥Ã¥×¥¾¡¼¥ó¤«¤é¤Î3ÂÇÌÜ¤ò¥Ô¥ó¤½¤Ð1¥á¡¼¥È¥ë¤Ë´ó¤»¤ÆÃ¥¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê¥Ð¡¼¥Ç¥£¡£35ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Ö2ÂÇÌÜ¤Ï¤«¤Ê¤êÉ÷¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤Ç¡¢¥é¥¤¤Ïº¸Â²¼¤¬¤ê¡£¤¤¤¤µå¤¬ÂÇ¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±ü¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×2019Ç¯¤Ë¥·¡¼¥É¤ò¼êÊü¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÂ³¤¯ÄãÌÂ¤òÃ¦½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2023Ç¯12·î¤Ë°Õ¤ò·è¤·¤ÆÈøºê¾»Ê¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤¿¡£²¡¤·¤«¤±¤ÎÄï»ÒÆþ¤ê¡£¡ÖÍè¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Î¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿¶¤ì¡×¤Î¶µ¤¨¤òÃé¼Â¤Ë¼ÂÁ©¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£Á°Æü¤Ï¤Ò¤È²ó¤ê°Ê¾åÇ¯²¼¤Î»ÐÄï»Ò¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¤¬Ç¯´Ö½÷²¦¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÄ«¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£Âº·É¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤È¡¢»ä¼«¿È¤â¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÍ¸À¼Â¹Ô¡£Ç´¤ê¶¯¤¯¥Ñ¡¼¤ò½Å¤Í¡¢½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£12Ç¯¡Ö¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤«¤é13Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£2¾¡ÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï²¿ÅÙ¤â¤á¤°¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¼ó°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿7·î¤Î¡ÖJAL¡¦»ñÀ¸Æ²¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç±ÊÊöºé´õ¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¡Öº£½µ¤Ï½éÆü¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÆü¤â¤ä¤êÈ´¤¯¤À¤±¡£µ¤Éé¤ï¤º¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï42°Ì¡£¥·¡¼¥ÉÉü³è¤Ï³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Íè½µ¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¡ÖJLPGA¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤«¤±¤ëºÇ½ªÆü¡£¾¡¤Æ¤Ð13Ç¯124Æü¤Ö¤ê¤Î2¾¡ÌÜ¤Ç¡¢1988Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼À©ÅÙ»Ü¹ÔÁ°¤â´Þ¤á¤ÆºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯V¤È¤Ê¤ë¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥ó¥¯V¡£º£ÅÙ¤³¤½¡¢¡È¿©½ýµ¤Ì£¡É¤Î¤Ï¤º¤ÎÏÃÂê¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Á¡¢ºÇ½ªÀï¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëµÜºê¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£¡ÊÊ¸¡¦±±µÏ¹§»Ö¡Ë
