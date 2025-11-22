½Ð¿åÊ¿Ìî¤Ç¥Ä¥ë¤Î±©¿ôÄ´ºº¡¡29µ¨Ï¢Â³Ëü±©¥Å¥ë
¡¡¥Ä¥ë¤Î±ÛÅßÃÏ¡¢½Ð¿åÊ¿Ìî¤Ç22ÆüÄ«¡¢¥Ä¥ë¤Î±©¿ôÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢29¥·ー¥º¥óÏ¢Â³¤ÎËü±©¥Å¥ë¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡22ÆüÄ«¡¢½Ð¿åÊ¿Ìî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º£¥·ー¥º¥ó½é¤á¤Æ¤Î±©¿ôÄ´ºº¤Ë¤Ï¡¢ÄáÁñ³Ø±à¤ä¹âÈøÌîÃæ³Ø¹»¤Î¥Ä¥ë¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ê¤É¤ª¤è¤½100¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¾±ó¶À¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤Í¤°¤é¤«¤éÈô¤ÓÎ©¤Ä¥Ä¥ë¤ò¿ô¤¨¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥Ê¥Ù¥Å¥ë 1Ëü2267±©¡¢¥Þ¥Ê¥Å¥ë 949±©¡¢¤½¤ì¤Ë5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¢¥Í¥Ï¥Å¥ë1±©¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ1Ëü3229±©¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢29¥·ー¥º¥óÏ¢Â³¤ÎËü±©¥Å¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Î±©¿ôÄ´ºº¤Ï12·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£