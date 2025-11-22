»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¡ÖÂç¾¤À¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¡¡¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ÈºÆ²ñ¤·»×¤ï¤ºÀä¶«¡Ö40¿ôÇ¯¤¬µîÍè¤¹¤ë¡×
¡¡²ÖÁÏºî²È¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¡Ê70¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»×¤ï¤ÌºÆ²ñ¤ËÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡»ÖÊæÈþ¤Ï¡Ö¤¨¡ªÂç¾¡Á¡ª¡ªÂç¾¤À¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Î±þ±ç¤Ë¶ðÂô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡Ö»×¤ï¤º¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Áê¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤³¤³¤Ç¡¡¤«¤Ä¤Æ1980Ç¯Âå¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¶Ö¥É¥ó¡ª¡Ù¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¾¤³¤ÈÇëËÜ¶Ö°ì¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ì½ï¤ËÆüËÜvs¥«¥Ê¥ÀÀï½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤ò±þ±ç¡£¤½¤·¤Æ¤½¤·¤Æ¡¡¿ô¡¹¤Î²û¤«¤·¤¤¤ª¤Ï¤Ê¤·¤ò¤¿¡Á¤¯¤µ¤ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡¢½Ð±é¼Ô¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤«¤¿¤¬¡ÖÇëËÜ¤µ¤ó¡×¤Ç¤â¡¢¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤ß¡Á¤ó¤Ê¡ÖÂç¾¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤é¤·¤¿¡×¤È¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö2Ç¯´Ö¤â¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤·¡£¥³¥ó¥È55¹æ¤Î»þÂå¤ÎÏÃ¤Þ¤Ç¡£¤¢¤Î¤È¤Âç¾¡¢30Âå¡£¤ï¤¿¤·20Âå¡£40¿ôÇ¯¤¬µîÍè¤¹¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿»ÖÊæÈþ¤Ï¡ÖÂç¾¤Ï¥Ñ¥é±þ±çÂç»È¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤³¤³¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡¢¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆÍÁ³¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¶Ö¥É¥ó!²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤ÁÛ¤¤½Ð¤¬ÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖËè½µ·ç¤«¤µ¤º¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ ¶Ö¤Á¤ã¤ó¤À¤¡¡Á¶Ö¥É¥ó! ²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£