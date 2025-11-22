¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û40ºÐ¤ÎÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×9Ç¯¤Ö¤êÍ¥¾¡²¦¼ê¤âÌµÍß¶¯Ä´
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹Âè3Æü¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡µÜºê¸©¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹CC¡á7117¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ó°Ì¥¿¥¤¤«¤é½Ð¤¿¥Ä¥¢¡¼1¾¡¤ÎÄÍÅÄ¤è¤ª¤¹¤±¡Ê40¡á¥Û¥¯¥È¡Ë¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î67¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤Ê¤¯Ã¸¡¹¤È¤Ç¤¤¿¡£3¤Ä¡Ê¥¢¥ó¥À¡¼¡Ë¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£²º¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡£Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¹â¤Ö¤ê¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÄÍÅÄ¤Ï½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡1ÈÖ¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼È¯¿Ê¡£5ÈÖ¤Ç¤Ï2¥á¡¼¥È¥ë¤Î²¼¤ê¤Î¥¹¥é¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤òÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡¢6ÈÖ¤Ç¤Ï6¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤ÆÏ¢Â³¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ç3¤ÄÃù¶â¤òºî¤ê¡¢¾¾ÎÓ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶¹¤¤¥Û¡¼¥ë¤¬Â³¤¯¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹CC¤òÍªÁ³¤ÈÊâ¤¤¤¿¡£
¡¡³ÆÆü¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿16Ç¯¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¿¹¥Ó¥ëÇÕ°ÊÍè¡£¤½¤Î»î¹ç¤òºÇ¸å¤Ë¾¡Íø¤ÎÈþ¼ò¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ×´§¤Ë²¦¼ê¤ò³Ý¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¸½ºß¾Þ¶â¥é¥ó¥¯70°Ì¤ÇÍèµ¨¥·¡¼¥É³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄºÇ½ªÆü¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥À¥ó¥í¥Ã¥×·ÀÌó¥×¥í¤Ç¥Û¥¹¥ÈÂç²ñV¤âÁÀ¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡Ö¥À¥ó¥í¥Ã¥×¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤ÈËÜÅö¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÍß¤Î¤«¤±¤é¤â¸«¤»¤Ê¤¤¡£