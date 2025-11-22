°ñÎ´ÂÀÏº¡¢ÃË»Ò200m¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÏ¢ÇÆÃ£À® ¡ª »Ë¾åºÇÂ¿22¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡¡½é½Ð¾ì17ºÐ¤Î¶úÅÄºéÊâ¤Ï100mÊ¿±Ë¤®¤ÇÆ¼¡ÚÅìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¿å±Ë¡Û
¢£Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¿å±Ë¡Ê22Æü¡¢Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡ÖÂ©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò¡×¿å±Ë³¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦°ñÎ´ÂÀÏº
ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£22Æü¤Î¿å±Ë¡¦200m¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼·è¾¡¤Ç5Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î°ñÎ´ÂÀÏº¡Ê31¡¢SMBCÆü¶½¾Ú·ô¡Ë¤¬¡¢2Ê¬06ÉÃ11¤Î1Ãå¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢Âç²ñ2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£°ñ¤Ï400m¼«Í³·Á¤Î¶ä¥á¥À¥ë¡¢200m¼«Í³·Á¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ËÂ³¤º£Âç²ñ3¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÄÌ»»¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë22¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
ÃË»Ò200m¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼·è¾¡¤ËÎ×¤ó¤À°ñ¡£ºÇ½é¤Î¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤Ç¤Ï2ÈÖ¼êÊÕ¤ê¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£Â³¤¯ÇØ±Ë¤®¤Ç¤â6¥ì¡¼¥ó¤ò±Ë¤°¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢Ê¿±Ë¤®¤ÇÈ´¤µî¤êÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¡£¥é¥¹¥È50m¤Î¼«Í³·Á¤Ç¤âÎÏ¶¯¤¤±Ë¤®¤ÇÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò°ú¤Î¥¤·¡¢1Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢°ñ¤ÏÀ¼±ç¤Ë¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ±þ¤¨¤¿¡£
21Æü¤Ë50mÊ¿±Ë¤®¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿µ×ÊÝÆî¡Ê29¡¢ÂçÆüËÜ¥À¥¤¥ä¥³¥ó¥µ¥ë¥È¡Ë¤È¡¢¶úÅÄºéÊâ¡Ê17¡¢´ôÉì¾¦¶È¹â¡Ë¤¬½÷»Ò100mÊ¿±Ë¤®·è¾¡¤ËÎ×¤ß¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½é½Ð¾ì¤Î¶úÅÄ¤¬1Ê¬15ÉÃ19¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢µ×ÊÝ¤Ï1Ê¬15ÉÃ21¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Û
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ï¡Ö¥Ç¥Õ¡Ü¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡£¥Ç¥Õ¤È¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Î¤³¤È¡£Âè1²ó¤Ï1924Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Ç¯11·î15Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÅìµþÂç²ñ¤Ï100¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âç²ñ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¶ðÂô¶¥µ»¾ì¤òÃæ¿´¤Ë21¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢80¤ò¤³¤¨¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤éÌó3000¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡ö¼Ì¿¿¤Ï°ñÎ´ÂÀÏºÁª¼ê
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ë¬Ìä²ð¸î,
²ð¸î,
»ûÅÄ²°,
ÆÁÅç,
¶âÂ°²Ã¹©,
°ÖÎîº×,
ÇÛÀþ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Í¥¸