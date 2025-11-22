¶×ºù¤ËÇË¤ì¡¢£³ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿Âç¤ÎÎ¤¡Ê£²£²Æü¡Ë¡áÅìÄ¾ºÈ»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£´ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡½¡½£²ÇÔ¤ÎÂç¤ÎÎ¤¡¢Ë­¾ºÎ¶¤ÎÎ¾²£¹Ë¤¬Áê¼¡¤®ÇÔ¤ì¡¢´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¤È£³¿Í¤¬£³ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤ÇÀé½©³Ú¤Ø¡£

¡¡Âç¤ÎÎ¤¤ÏÂç´Ø¶×ºù¤Ë±¦»Í¤Ä¤Ç´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤ë´°ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢Ë­¾ºÎ¶¤Ï°ú¤­µ»¤ÇÊè·ê¤ò·¡¤ê¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¿·ÆþËë¤«¤é£µ¾ì½êÏ¢Â³¤Ç£±£±¾¡¡£¶×ºù¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¡£

¡¡´ØÏÆ²¦Ë²¤ÏÀµÂå¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Æ£¶¾¡¡£

¡¡¾®·ë¹â°Â¤ÏÇ®³¤ÉÙ»Î¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢£·¾¡£·ÇÔ¤ÇÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡¾®·ëÎ´¤Î¾¡¤Ï²¤¾¡ÇÏ¤ò²¡¤·½Ð¤·£µ¾¡ÌÜ¡£

¡¡Àé½©³Ú¤Î¼èÁÈ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¶×ºù¤ÈÂÐÀï¡£·ë¤Ó¤ÏÂç¤ÎÎ¤¡½Ë­¾ºÎ¶Àï¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£