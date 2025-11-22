ÌÀÆü23ÆüÌë¤Î´ØÅì¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤äÍë±«¡¡24Æü¤Ï¹Ô³ÚÆüÏÂ¡¡Íè½µ¤ÏÃ»¤¤¼þ´ü¤ÇÅ·µ¤¤¬ÊÑ²½
´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢ÌÀÆü23ÆüÌë¤Ï±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢24Æü(·î¡¦¿¶µÙ)¤âÀ²¤ì¤Æ½©¤Î¹Ô³Ú¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢25Æü(²Ð)¤Ï±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢Ã»¤¤¼þ´ü¤ÇÅ·µ¤¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Ê¿Ç¯¤è¤ê¹â¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«¤ÈÃë¤Î´¨ÃÈº¹¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü23ÆüÌë¡¡´ØÅì¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤äÍë±«
ÌÀÆü23Æü¡¢´ØÅìÉÕ¶á¤Ïµ¤°µ¤ÎÃ«¤È¤Ê¤ê¡¢Æî´ß¤Ë¾®¤µ¤ÊÄãµ¤°µ¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á´ØÅì¤Ç¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ìë¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÍîÍë¡¢ÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÆüÃæ¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ã»¤¤¼þ´ü¤ÇÅ·µ¤¤¬ÊÑ²½
3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î24Æü(·î¡¦¿¶µÙ)¡¢´ØÅì¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤Æ¡¢¤ª½Ð¤«¤±ÆüÏÂ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢25Æü(²Ð)¤Ï¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ë¤¿¤á±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢26Æü(¿å)¤ÏÂçÂÎÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢27Æü(ÌÚ)¤Ï¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Îµ¤°µ¤ÎÃ«¤¬¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢Íè½µ¤ÏÃ»¤¤¼þ´ü¤ÇÅ·µ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸þ¤³¤¦1½µ´Ö¤Ï¹â²¹·¹¸þ¡¡Ä«¤ÈÃë¤Î´¨ÃÈº¹¤ËÃí°Õ
¤³¤ÎÀè¤Ï¡¢º£½µÃæº¢¤Û¤É¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Ê¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À²¤ì¤ëÆü¤ÏÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬¥°¥Ã¤È¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢24Æü(·î¡¦¿¶µÙ)¤ä26Æü(¿å)¡¢28Æü(¶â)¤Ï¡¢Ä«¤ÈÃë¤Îµ¤²¹º¹¤¬10¡îÁ°¸å¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ä«ÈÕ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êËÉ´¨¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãë´Ö¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Ä´Àá¤Ç¤¤ëÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
