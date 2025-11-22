¡Èµ´¶µ´±¡É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªÌÈµö¼èÆÀ»þ¡Ö¸ÄÀÅª¤¹¤®¤ë¶µ´±¤¿¤Á¡×¤Î»×¤¤½Ð½¸¤Þ¤ë¡ª ¡Öµã¤«¤ì¤¿¡×¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ÇÃ¡¤«¤ì¤¿w¡×
¥æ¡¼¥â¥¢¡¦ÍýÉÔ¿Ô¡Ö¶µ´±¥¬¥Á¥ã¡×¤Ï¤¢¤ë¡©
¡Ö¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö±¿Å¾ÌÈµö¤Î¼èÆÀ¡×´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¤òÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤¤¤ë¡©¡Û¤³¤ì¤¬ºë¶Ì¸©¤¬¶î¤±¹þ¤à¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¶µ¼¼¡×¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡Ë
¡¡±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍ½Ìó¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¤¤³¤È¡×¤ä¡Ö³Ø¶È¤ä»Å»ö¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ³Ø²Ê¡¦¼Âµ»»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¡Ö¶µ´±¤Î¼Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶µ´±¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡Ö»ØÆ³°÷¤È·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå¡¦¶å½£²Æìºß½»¡Ë
¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤ÇÍðË½¤Ê»ØÆ³ÊýË¡¤ò¹Ô¤¦¶µ´±¤¬¤¤¤¿¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦ËÌ´ØÅìºß½»¡Ë
¡ÖÉã¿Æ¤¬¶µ½¬½ê¤Î½êÄ¹¤È¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ìÈÖÉÝ¤¤¶µ´±¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡×¡Ê60Âå¡¦½÷À¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Èµ´¶µ´±¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡×¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»ØÆ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¶µ´±¤¬¡Ö¤Û¤á¤Á¤®¤ë¡×¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ½¬½ê¤â¤¢¤ë¤Û¤É¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶µ´±¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ØÆ³Êý¿Ë¤¬°Û¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¶µ½¬À¸¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ø¤¦¤ï¡¼¡¢¤Þ¤¿¡û¡ûÈÖ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤è¡Á¡Ù¤Ê¤ó¤Æ²ñÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦¶áµ¦ºß½»¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¶µ´±¤È¤ÎÁêÀ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÝ¤¤¤Î¤Ï¶µ´±¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÂ´¸¡¤ÎÆ±¾è¼Ô¤¬¡ÈÉÝ¤¤¿Í¡É¤Ç¡¢Â´¸¡Ãæ¤Ê¤Î¤Ë·ÈÂÓ¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¸¡Äê°÷¡¢Ãí°Õ¤¹¤é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦¶áµ¦ºß½»¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¡Ö¸ÄÀÅª¤Ê¶µ´±¡×¤Î»×¤¤½Ð¤òµó¤²¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤ËÃí°Õ¤Ç¶µ´±¤«¤é¥ª¥â¥Á¥ã¤Î¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç¥Ñ¥Õ¤Ã¤ÆÃ¡¤«¤ì¤¿¤³¤È¡£º£¤¸¤ã¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï³Ú¤·¤¯ÌÈµö¼è¤ì¤¿¤·¡¢¾åµþ¤¹¤ëÁ°¤ËÌÈµö¼è¤ì¤ë¤«ÈùÌ¯¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸åÂ´¶È¤Ç¤¤¿»þ¤Ï¡¢´î¤ó¤Ç¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡ÖÅÄ¼Ë¤À¤Ã¤¿½ê°Ù¤«¡¢ºÇ½ª»î¸³¤Î»þ¤Î»î¸³´±¤¬¤ª¤ª¤é¤«¤Ê¿Í¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤ó¤¿¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤À(¾Ð)¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ»î¸³¼«ÂÎ¤¬ÉáÄÌ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿»ö¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦ËÌ´ØÅìºß½»¡Ë
¡¡¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ë¶µ´±¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö²¾ÌÈµö¼è¤ì¤¿¸å2¥ö·î´ÖÍ½Ìó¤È¤ì¤º¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤â¤Á¤í¤ó¼Ö¤Î±¿Å¾¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í½Ìó¼è¤ì¤ÆÏ©¾å¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¤¿Æü¡¢¶µ´±¤Ëµã¤«¤ì¤¿¡£»ä¤Ï¤â¤Ã¤Èµã¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê40Âå¡¦½÷À¡¦ËÌ´ØÅìºß½»¡Ë¤È¡¢µã¤¯¤Û¤É¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¶µ´±¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Î¡¼ÊÙ¤Ç¤â¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¶µ½¬¡×¤¬¤¢¤ë¡ªºë¶Ì¸ÂÄê¡©Â¾¸©¤Ë¤â¤¢¤ë¡©
¡¡±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÃÏ°è¤äÇ¯Âå¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÈµö¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë
¡Öºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÌÀÀÐ¤Î»î¸³¾ì¤¬·¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢3·îËö¤Î¹ç³Ê¤«¤é¡¢4·îËö¤Ë¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÌó1¥«·î¤«¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡Ö¹ãÁã¤ÎÌÈµö¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ë¡¢´û¤ËÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤¬Á÷·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¦¥ë¥È¥é¶µ½¬¤Ï¼õ¤±¤º¤Ë»î¸³¤ËÎ×¤ó¤À¤³¤È(¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª)¡£¤Î¤Á¤Ë¥¦¥ë¥È¥é¶µ½¬¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡¡ºë¶Ì¸©¤Î²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¥í¡¼¥«¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Õ¸«¤È¤·¤Æ¡¢¹ãÁã»Ô¤Ë¤¢¤ë³Ø²Ê»î¸³ÂÐºö¤ÎÌ±´Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¶µ¼¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»î¸³ËÜÈÖ¤ÎÌó2»þ´ÖÁ°¤«¤é³Ø²ÊÂÐºö¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ºë¶Ì¸©Ì±¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿¡×¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿³Ø²Ê»î¸³¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡ÖÄ¾Á°¤ÎÍ½È÷¹»¡×¤Î¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤ÏÂ¾¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö40Ç¯Á°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¶µ½¬¼Ö¤Ï¥Ñ¥ï¥¹¥Æ¡Ù¡Ø¹âÂ®¶µ½¬¼Ö¤Ï¥Ù¥ó¥Ä¡Ê190E¡Ë¡Ù¤¬¥¦¥ê¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡ÖÆ±µéÀ¸¤ÈºÆ³«¤·¤¿»ö¡×¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡¦¶áµ¦ºß½»¡Ë
¡ÖÃÏ¸µ¤Î¶µ½¬½ê¤¬Æ±Áë²ñ¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡Ö¶µ½¬½ê¤Î¿©Æ²¤¬°Â¤¯¤Æ¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦¼óÅÔ·÷ºß½»¡Ë
¡Ö¼õÉÕ¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬Èþ¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡¦ÃæÉôºß½»¡Ë
¡¡¶µ´±¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÌÈµö¼èÆÀ»þ¤Ë¤Ï²¿¤«¤·¤é¡¢¶¯¤¯»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
