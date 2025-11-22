Dos Monos¤¬¼«¼ç´ë²è¤òÍèÇ¯1·î³«ºÅ¡¢billy woods¤ÈBy StormÍèÆü·èÄê
¥é¥Ã¥×¥È¥ê¥ª¡¦Dos Monos¤¬¡¢¼«¼ç´ë²è¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¡ÖTheater D¡×¤òÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
²áµî¤Ë¤Ï¢ºY¢»¤äOMSB¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¿ËÜ´ë²è¤À¤¬¡¢Vol.5¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¸½ºß¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤È¤¤¤¨¤ë2ÁÈ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¾·æÛ¤¹¤ë¡£
1ÁÈÌÜ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òµòÅÀ¤Ë2003Ç¯¤«¤é³èÆ°¤·¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÂ¾¤ËÎà¤ò¤ß¤Ê¤¤¤Û¤ÉÇ»Ì©¤Ê»í¤ÎÀ¤³¦¤È¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥Ã¥×¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¼Â¸³Åª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ´û¤ËÈ¾¤Ð¿À³Ê²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Öbilly woods¡×¡£ÌÁÍ§ELUCID¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Armand Hammer¤Ç¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¥¢¥ë¥±¥ß¥¹¥È¤È¤Î¶¦ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÉMercy¡É¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£º£²ó¤ÏºÇ¹â·æºî¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤ºÇ¿·ºî¡ÉGolliwog¡É¤ò·È¤¨¡¢2022Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ2ÁÈÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢Dos Monos¤È¤Î¶¦ºî¶Ê¤â¤¢¤ë¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Î¼Â¸³Åª¥é¥Ã¥×¥È¥ê¥ª¡¦Injury Reserve¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Steppa J Groggs¤ÎÀÂµî¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤²þÌ¾¤·¤¿¡ÖBy Storm¡×¤¬½éÍèÆü¡£²þÌ¾¸å¤Ï¤Þ¤À¿ôËç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ß¤À¤¬¡¢Èà¤é¤¬ÄÉµá¤¹¤ëÃê¾ÝÅÙ¤Î¹â¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢Injury Reserve¤ÎºÇ½ªºî¡ÉBy the Time I Get to Phoenix¡É¤ò¹¹¤ËÀè±Ô²½¤µ¤»¤¿¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤È¸À¤¨¤ë¡£
billy woods¡¢By Storm¤ÎÎ¾¼Ô¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËºÇ½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢Dos Monos¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁÏºîÌÌ¤ÇÂ¿Âç¤Ê»É·ã¤È±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£Î¾¼Ô¤È¤âDos Monos¤È¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖLe Guess Who?¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿±ï¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¾·æÛ¤ÏËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ÎºÆ²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
Dos Monos¡¢billy woods¡¢By Storm¤Î»°¼Ô¤¬ LIQUIDROOM¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÁê¸«¤¨¤ë¡ÖTheater D vol.5¡×¡£²ñ¾ì2³¬¤ÎLIQUID LOFT¤Ç¤â¹ñÆâ¤Î¤è¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥¢¥¯¥È¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÉ²Ã¤Î½Ð±é¼Ô¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¸ÂÄêËç¿ô¡ÊÀèÃå¡Ë¤ÇÁá³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡ä
Dos Monos presents "Theater D vol.5"
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë·ÃÈæ¼÷¡¦LIQUIDROOM + LIQUID LOFT
OPEN / CLOSE¡§23:30 / 5:00
½Ð±é¡§
Dos Monos
billy woods ¡ÊUS¡Ë
By Storm ¡ÊUS¡Ë
Â¾
¡ãÁá³ä¥Á¥±¥Ã¥È¡ä
Áá³ä¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÀèÃå¡Ë¡§\5,000
ÈÎÇä³«»Ï¡§11/21¡Ê¶â¡Ë 20:00 -
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§\7,000
U-25¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§\5,500
https://eplus.jp/sf/detail/4437260001-P0030001
