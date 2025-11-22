¡Ú¥Þ¥¤¥ëCS¡ÛÉÚÅÄÍµª¥¢¥Ê¤Î¥Á¥ç¥¤Â¤·¥ー¥ïー¥É¡ØÁ°Áö5Ãå°ÊÆâ¡¢¥ê¥Ôー¥¿ー¤ËÍ×Ãí°Õ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î½Å¾Þ1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¾¡Íø¡¢Ä¾ÀþÊ¿Ã³¤Î¤¢¤ª¤ª¤Ë¡Ù
¡ÚÆ°²è¡Û¥Þ¥¤¥ëCS ¥Á¥ç¥¤Â¤·¥ー¥ïー¥É¡Ãhttps://youtu.be/I5AO7ecDR4w
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦ÉÚÅÄÍµª¥¢¥Ê¤«¤é¡ØÂè42²ó¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊGI¡Ë¡Ù¤Î¥Á¥ç¥¤Â¤·¥ー¥ïー¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¢£Âè42²ó¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊGI¡ËÏÈ½ç
2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë4²óµþÅÔ6Æü È¯Áö»þ¹ï¡§15»þ40Ê¬
ÏÈ½ç ÇÏÌ¾¡ÊÀÎð µ³¼ê¡Ë
1-1 ¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¡Ê²´6 ÃÄÌîÂçÀ®¡Ë
1-2 ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥«¥éー¡Ê²´5 ºä°æÎÜÀ±¡Ë
2-3 ¥¦¥©ー¥¿ー¥ê¥Ò¥È¡Ê²´4 ¹â¿ùÍùóÊ¡Ë
2-4 ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µ¥ó¥º¡Ê²´3 ÉðË¡Ë
3-5 ¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§ー¥Î¡ÊÌÆ4 C.¥ë¥áー¥ë¡Ë
3-6 ¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©ー¥¹¡Ê²´6 ²£»³Éð»Ë¡Ë
4-7 ¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¡ÊÌÆ4 T.¥Þー¥«¥ó¥É¡Ë
4-8 ¥«¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥å¥ó¥¬¡Ê²´5 Æ£²¬Í¤²ð¡Ë
5-9 ¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥íー¥º¡Ê²´5 À¾Â¼½ßÌé¡Ë
5-10 ¥é¥ô¥¡¥ó¥À¡ÊÌÆ4 ´äÅÄË¾Íè¡Ë
6-11 ¥ª¥Õ¥È¥ì¥¤¥ë¡Ê²´4 ¿û¸¶ÌÀÎÉ¡Ë
6-12 ¥¦¥¤¥ó¥Þー¥Ù¥ë¡Ê²´6 ¾¾»³¹°Ê¿¡Ë
7-13 ¥í¥ó¥°¥é¥ó¡Ê¥»7 ´äÅÄ¹¯À¿¡Ë
7-14 ¥ìー¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡Ê²´5 D.¥ìー¥ó¡Ë
7-15 ¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡Ê²´4 ÀîÅÄ¾²í¡Ë
8-16 ¥É¥Ã¥¯¥é¥ó¥º¡Ê²´5 M.¥¶ー¥é¡Ë
8-17 ¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡Ê²´7 C.¥Ç¥àー¥í¡Ë
8-18 ¥ï¥¤¥É¥é¥È¥¥ー¥ë¡ÊÌÆ4 ËÌÂ¼Í§°ì¡Ë
¢¨½ÐÇÏÉ½¡¦À®ÀÓ¡¦¥ª¥Ã¥ºÅù¤Ï¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¤Î¤â¤Î¤È¾È¹ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
