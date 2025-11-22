¹ë²Ú¤Ê¤Î¤Ë¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¡ªÁèÃ¥ÀïÉ¬»ê¤Î²Ú¤ä¤«¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡×¤ª¤»¤Á¡õ¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á3Áª
²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤ª¤»¤Á¤ÎÍ½Ìó¤òÅ¹Æ¬¤Ç¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£¤ª¤»¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç¯»Ï¤Ï¹ë²Ú¤Ë»Ï¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Î¤ª¤»¤Á¤È¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¡£³¤Á¯¹¥¤¤â¤ªÆù¹¥¤¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤ì¤Ï¤¹¤Ã¤´¤¤¹ë²Ú¤À¤¾¡ª¡ª
¡ü¸·ÁªÆóÃÊ½Å ¿è¡Ê1Ëü6000±ß¡Ë
¸«¤¿ÌÜ¡¦ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿¡Ö¸·ÁªÆóÃÊ½Å ¿è¡Ê¤¹¤¤¡Ë¡×¡£3¿ÍÁ°¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢²ÈÂ²¤äÉ×ÉØ¤Ç²á¤´¤¹¤ªÀµ·î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¾åÃÊ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³¤Á¯¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¡£ºÌ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£²¼ÃÊ¤Ë¤Ï¡¢ÏÂ¤ÎÄêÈÖ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ÑÊª¡¦¾Æ¤Êª¡¦´ÅÌ£¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤ËËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤ª¤»¤Á¤òÇã¤¦¿Í¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡ü¹ë²Ú»°ÃÊ½Å ÎÛ¡Ê2Ëü3000±ß¡Ë
¡Ö¹ë²Ú»°ÃÊ½Å ÎÛ¡Ê¤ê¤ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â¹ë²Ú¤Ê»°ÃÊ½Å¤Ç¤¹¡£4¿ÍÁ°¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤ë¤ªÀµ·î¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤â±Ç¤¨¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¡¢°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ìÔÂô¤Ê¤ª¤»¤Á¤Ç¤¹¡£
¾åÃÊ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¡¢²Ü°Ð¤¢¤ï¤Ó¡¢¿ô¤Î»Ò¤Ê¤É¤¬Æþ¤ê¡¢³¤¤Î¹¬¤ÎÊõÈ¢¤Î¤è¤¦¡£ÃæÃÊ¤Ë¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÏÂ¤Î¼ÑÊª¤ä¾Æ¤Êª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼ÃÊ¤Ï¡¢ÆùÎÁÍý¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¾¡¼¥ó¡£¹ñ»ºÏÂµí¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤ä¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Ê¤É»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡ü¸·Áª¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¡Ê³Æ1Ëü1000±ß¡Ë
¤ª¤»¤Á¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ªÀµ·î¤é¤·¤¤ìÔÂô¤Ï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¡£¤ª¤»¤Á¤È¥×¥é¥¹¤·¤ÆÃíÊ¸¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Âç¥È¥í¡¦Ãæ¥È¥í¡¦ÀÖ¿È¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö¸·ÁªËÜ¤Þ¤°¤íµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¡¢4¸ª¡¦Ìó1.1kgÆþ¤ê¤Î¡Ö¥Ü¥¤¥ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¸ªÉÕ¤µÓ¡×¡¢¤¹¤¾Æ¤¤ä¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¹ñ»º¹õÌÓÏÂµí¥¹¥é¥¤¥¹¡ÊÌó700g¡Ë¡×¤Î3¤Ä¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â¸·Áª¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òºÇ¹â¤Êµ¤Ê¬¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÉî¤ì¤Ê¤¤´°À®ÅÙ¡£½¸¤Þ¤ë¿Í¿ô¤ä¹¥¤ß¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤ËÍ½Ìó¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
