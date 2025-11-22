¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¿À¸ÍºåµÞ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¼êºî¤ê¤¢¤ß¤°¤ë¤ß¤ä¿À¸Í¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬Âç½¸¹ç
¿À¸ÍºåµÞ(Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è)¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖPantasy Christmas(¥Ñ¥ó¥¿¥¸¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹)¡×¤Ë¡¢2025Ç¯12·î10Æü(¿å)¤«¤é25Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó(ºÇ½ªÆü¤Ï18»þ½ªÎ»)¡ªËÜ´Û2³¬¥Ñ¥Æ¥£¥ª¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤Î¥·¥ç¥Ã¥×²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼êºî¤ê¤Î¤¢¤ß¤°¤ë¤ß¤äÃÏ¸µ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤½¤í¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿À¸ÍºåµÞ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤ë
¢£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òºÌ¤ë¡¢¤¢¤ß¤°¤ë¤ß¥ê¡¼¥¹
ºÇÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤¢¤ß¤°¤ë¤ßºî²È¡Ö¤Þ¤Á¤³¤Þ¤Á¡×¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¢¤ß¤°¤ë¤ß ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹ÉÕ¥»¥Ã¥È¡×(1Ëü1000±ß¡¦¸ÂÄê9¸Ä)¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹¤ËÇò¤¤¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢¥ê¥µ¡¢¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Î¤¢¤ß¤°¤ë¤ß¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¡£³Æ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥ä¡¼¥ë¡¼¥×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼è¤ê³°¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤ä¥Ä¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÃ±ÂÎ¥»¥Ã¥È¡Ö¤¢¤ß¤°¤ë¤ß ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È(3ÂÎ¥»¥Ã¥È)¡×(9988±ß¡¦¸ÂÄê12¥»¥Ã¥È)¤âÍÑ°Õ¡£¤É¤Á¤é¤â½éÆü2025Ç¯12·î10Æü(¿å)¤Ï°ì¿Í1ÅÀ¸Â¤ê¤Î¹ØÆþÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£
¢£UMIKIRIN¥³¥é¥Ü¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼
¿À¸Í¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUMIKIRIN(¥¦¥ß¥¥ê¥ó)¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ö¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°(Âç)¡×(2420±ß)¤ä¡ÖA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×(440±ß)¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×(198±ß)¤Ë¤Ï¡¢¿À¸Í¤ÎÌ¾½ê¤¬¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢Ãæ±û¤Ë¤Ï¥ê¥µ¡¢¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Î3¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤Ö¡£¿À¸Í´Ñ¸÷¤ÎµÇ°¤ä¡¢¥ê¥µ¥¬¥¹¹¥¤¤Ê¿Í¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¢£¿¦¿Íµ»¤¬¸÷¤ë¡ª¼êºî¤êÆ¦»®¥»¥Ã¥È
¸µµþ¾Æ³¨ÉÕ¤±»Õ¤ÎÆ«·Ý²È¡ÖÆ«¼§´ï¹©Ë¼ ÀÅ¡×¤Ë¤è¤ë¡ÖÆ¦»®¥»¥Ã¥È¡×(4950±ß¡¦¸ÂÄê17¸Ä)¤Ï¡¢¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î´é¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¼êÉÁ¤¤µ¤ì¤¿°ïÉÊ¡£¼êºî¤ê¤Î¤¿¤áÉ½¾ð¤Ë¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤À¡£½éÆü12·î10Æü(¿å)¤Ï°ì¿Í2ÅÀ¸Â¤ê¤Î¹ØÆþÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¥Ú¥¿¥Ã¤ÈÅ½¤ì¤ë¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥Á¡¼¥º¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥Á¡¼¥º¡×¤Î¡Ö»É½«¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥ï¥Ã¥Ú¥ó¡×(2200¡Á2750±ß)¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¥ê¥µ¡¦¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ó¥À¤¬ÊÂ¤ó¤À¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê4¼ï¤òÅ¸³«¡£Î¢ÌÌ¤¬¥·¡¼¥ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤äPC¡¢ÍÎÉþ¤Ë´ÊÃ±¤ËÅ½¤ì¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£³Æ¼ï¸ÂÄê10¸Ä¤Î¤¿¤áÁá¤¤¼Ô¾¡¤Á¡ª½éÆü12·î10Æü(¿å)¤Ï°ì¿Í³Æ¼ï1ÅÀ¸Â¤ê¤Î¹ØÆþÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£
¢£Àè¹ÔÈÎÇä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡õ¿À¸ÍºåµÞ¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥°¥Ã¥º
¡Ö¥µ¥ó¡¦¥¢¥í¡¼¡×¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È2ÂÎ¥»¥Ã¥È¡×(³Æ4180±ß)¤Ï¿À¸ÍºåµÞÀè¹ÔÈÎÇä¡£¥ê¥µ¡¦¥Ñ¥ó¥À¥»¥Ã¥È¡¢¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ó¥À¥»¥Ã¥È¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¼ê¿¨¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¡¼¥ê¥ó¥°ÉÕ¤¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤ä¥Ä¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£¡Ö¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖPantasy Christmas¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×(1320±ß)¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×(³Æ880±ß)¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¡×(770±ß)¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£½éÆü12·î10Æü(¿å)¤Ï°ì¿Í³Æ¼ï2ÅÀ¸Â¤ê¤Î¹ØÆþÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£
¢£´Ì¤Þ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡ª´ØÀ¾¤ÎÌ¾Å¹¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä
Âçºå¡¦ËÃæ¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¹©Ë¼BUN¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡×(³Æ4860±ß¡¦³Æ¼ï¸ÂÄê80¸Ä)¤Ï¡¢¥ê¥µ¡¢¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£´Ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢Âè1ÃÆ¤Ï2025Ç¯12·î10Æü(¿å)¤«¤é¡¢Âè2ÃÆ¤Ï12·î17Æü(¿å)¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¡£
Âçºå¤ÎÏ·ÊÞ²Û»ÒÅ¹¡ÖÄá²°È¬È¨¡×¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤é¾Æ¤¡×(2ÂÞÆþ¤ê497±ß)¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤é¾Æ¤ËÜÂÎ¤Ë¤â¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î¾Æ°õ¤¬²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤è¤¦¡£ÃÏ¸µ¡¦¿À¸Í¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ëËªÌª¹ÈÃãÀìÌçÅ¹¡Ö¤Ï¤Á¤ß¤ÄÃãÍÕ±à¡×¤Î¡Ö¹ÈÃã¡×(³Æ454±ß)¤Ï¡¢ËªÌª¡¢Ìª¤ê¤ó¤´¤ÈËªÌª¡¢çõ¤ÈËªÌª¤Î3¼ï¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÀèÃå5000Ì¾¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È
´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç1ÅÀ°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿ÀèÃå5000Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¿À¸ÍºåµÞ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(Á´3¼ï¥é¥ó¥À¥à)¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡£
¢£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡ª´ÝÊ¡àÝàêÅ¹¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼
ËÜ´Û6³¬¡Ö´ÝÊ¡àÝàêÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢12·î1Æü(·î)¤«¤é25Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡×(Ã±ÉÊ1430±ß)¤Ï¡¢Çò¤¤¤´ÈÓ¤Ç¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î´é¤òÉ½¸½¤·¡¢¥«¥ì¡¼¤Î¾å¤Ë¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÌîºÚ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¡Ö¸ÂÄê¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡×(Ã±ÉÊ1320±ß)¤Ï¡¢´ÝÊ¡àÝàêÅ¹Ì¾Êª¤Î¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Ë¥³¥³¥¢¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤òÅº¤¨¤¿ìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¡£¤É¤Á¤é¤â¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥Ã¥È¤¢¤ê¡£
º£Ç¯¤Î¿À¸ÍºåµÞ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Æ¡¼¥Þ¡ÖPantasy Christmas¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥À¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¡£¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Ë¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢²¹¤â¤ê¤ÈÌ´¤¬½Å¤Ê¤ëËâË¡¤ÎÀ¤³¦¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÛÆâ¤Ç¤Ï¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤â¹¥É¾¼Â»ÜÃæ¡£´ÛÆâ5¥«½ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤¿ÀèÃå2000Ì¾¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë(¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î°ú¤´¹¤¨¤Ï2025Ç¯12·î17Æü(¿å)¤«¤é)¡£Æ±¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤ÎÍèÅ¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 Anne Gutman ¡õ Georg Hallensleben / Hachette Livre
¢£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òºÌ¤ë¡¢¤¢¤ß¤°¤ë¤ß¥ê¡¼¥¹
ºÇÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤¢¤ß¤°¤ë¤ßºî²È¡Ö¤Þ¤Á¤³¤Þ¤Á¡×¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¢¤ß¤°¤ë¤ß ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹ÉÕ¥»¥Ã¥È¡×(1Ëü1000±ß¡¦¸ÂÄê9¸Ä)¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹¤ËÇò¤¤¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢¥ê¥µ¡¢¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Î¤¢¤ß¤°¤ë¤ß¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¡£³Æ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥ä¡¼¥ë¡¼¥×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼è¤ê³°¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤ä¥Ä¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÃ±ÂÎ¥»¥Ã¥È¡Ö¤¢¤ß¤°¤ë¤ß ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È(3ÂÎ¥»¥Ã¥È)¡×(9988±ß¡¦¸ÂÄê12¥»¥Ã¥È)¤âÍÑ°Õ¡£¤É¤Á¤é¤â½éÆü2025Ç¯12·î10Æü(¿å)¤Ï°ì¿Í1ÅÀ¸Â¤ê¤Î¹ØÆþÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£
¢£UMIKIRIN¥³¥é¥Ü¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼
¿À¸Í¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë»¨²ß¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUMIKIRIN(¥¦¥ß¥¥ê¥ó)¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ö¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°(Âç)¡×(2420±ß)¤ä¡ÖA4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×(440±ß)¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×(198±ß)¤Ë¤Ï¡¢¿À¸Í¤ÎÌ¾½ê¤¬¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢Ãæ±û¤Ë¤Ï¥ê¥µ¡¢¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Î3¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤Ö¡£¿À¸Í´Ñ¸÷¤ÎµÇ°¤ä¡¢¥ê¥µ¥¬¥¹¹¥¤¤Ê¿Í¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¢£¿¦¿Íµ»¤¬¸÷¤ë¡ª¼êºî¤êÆ¦»®¥»¥Ã¥È
¸µµþ¾Æ³¨ÉÕ¤±»Õ¤ÎÆ«·Ý²È¡ÖÆ«¼§´ï¹©Ë¼ ÀÅ¡×¤Ë¤è¤ë¡ÖÆ¦»®¥»¥Ã¥È¡×(4950±ß¡¦¸ÂÄê17¸Ä)¤Ï¡¢¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î´é¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¼êÉÁ¤¤µ¤ì¤¿°ïÉÊ¡£¼êºî¤ê¤Î¤¿¤áÉ½¾ð¤Ë¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤À¡£½éÆü12·î10Æü(¿å)¤Ï°ì¿Í2ÅÀ¸Â¤ê¤Î¹ØÆþÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¥Ú¥¿¥Ã¤ÈÅ½¤ì¤ë¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥Á¡¼¥º¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥Á¡¼¥º¡×¤Î¡Ö»É½«¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥ï¥Ã¥Ú¥ó¡×(2200¡Á2750±ß)¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¥ê¥µ¡¦¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ó¥À¤¬ÊÂ¤ó¤À¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê4¼ï¤òÅ¸³«¡£Î¢ÌÌ¤¬¥·¡¼¥ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤äPC¡¢ÍÎÉþ¤Ë´ÊÃ±¤ËÅ½¤ì¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£³Æ¼ï¸ÂÄê10¸Ä¤Î¤¿¤áÁá¤¤¼Ô¾¡¤Á¡ª½éÆü12·î10Æü(¿å)¤Ï°ì¿Í³Æ¼ï1ÅÀ¸Â¤ê¤Î¹ØÆþÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£
¢£Àè¹ÔÈÎÇä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡õ¿À¸ÍºåµÞ¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥°¥Ã¥º
¡Ö¥µ¥ó¡¦¥¢¥í¡¼¡×¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È2ÂÎ¥»¥Ã¥È¡×(³Æ4180±ß)¤Ï¿À¸ÍºåµÞÀè¹ÔÈÎÇä¡£¥ê¥µ¡¦¥Ñ¥ó¥À¥»¥Ã¥È¡¢¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ó¥À¥»¥Ã¥È¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¼ê¿¨¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¡¼¥ê¥ó¥°ÉÕ¤¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤ä¥Ä¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£¡Ö¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖPantasy Christmas¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×(1320±ß)¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×(³Æ880±ß)¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¡×(770±ß)¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£½éÆü12·î10Æü(¿å)¤Ï°ì¿Í³Æ¼ï2ÅÀ¸Â¤ê¤Î¹ØÆþÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¡£
¢£´Ì¤Þ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡ª´ØÀ¾¤ÎÌ¾Å¹¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä
Âçºå¡¦ËÃæ¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¹©Ë¼BUN¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡×(³Æ4860±ß¡¦³Æ¼ï¸ÂÄê80¸Ä)¤Ï¡¢¥ê¥µ¡¢¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£´Ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢Âè1ÃÆ¤Ï2025Ç¯12·î10Æü(¿å)¤«¤é¡¢Âè2ÃÆ¤Ï12·î17Æü(¿å)¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¡£
Âçºå¤ÎÏ·ÊÞ²Û»ÒÅ¹¡ÖÄá²°È¬È¨¡×¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤é¾Æ¤¡×(2ÂÞÆþ¤ê497±ß)¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤é¾Æ¤ËÜÂÎ¤Ë¤â¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î¾Æ°õ¤¬²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤è¤¦¡£ÃÏ¸µ¡¦¿À¸Í¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ëËªÌª¹ÈÃãÀìÌçÅ¹¡Ö¤Ï¤Á¤ß¤ÄÃãÍÕ±à¡×¤Î¡Ö¹ÈÃã¡×(³Æ454±ß)¤Ï¡¢ËªÌª¡¢Ìª¤ê¤ó¤´¤ÈËªÌª¡¢çõ¤ÈËªÌª¤Î3¼ï¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÀèÃå5000Ì¾¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È
´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç1ÅÀ°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿ÀèÃå5000Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¿À¸ÍºåµÞ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(Á´3¼ï¥é¥ó¥À¥à)¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡£
¢£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡ª´ÝÊ¡àÝàêÅ¹¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼
ËÜ´Û6³¬¡Ö´ÝÊ¡àÝàêÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢12·î1Æü(·î)¤«¤é25Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡×(Ã±ÉÊ1430±ß)¤Ï¡¢Çò¤¤¤´ÈÓ¤Ç¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î´é¤òÉ½¸½¤·¡¢¥«¥ì¡¼¤Î¾å¤Ë¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÌîºÚ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¡Ö¸ÂÄê¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡×(Ã±ÉÊ1320±ß)¤Ï¡¢´ÝÊ¡àÝàêÅ¹Ì¾Êª¤Î¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤Ë¥³¥³¥¢¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤òÅº¤¨¤¿ìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¡£¤É¤Á¤é¤â¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥Ã¥È¤¢¤ê¡£
º£Ç¯¤Î¿À¸ÍºåµÞ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Æ¡¼¥Þ¡ÖPantasy Christmas¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥À¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¡£¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Ë¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢²¹¤â¤ê¤ÈÌ´¤¬½Å¤Ê¤ëËâË¡¤ÎÀ¤³¦¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÛÆâ¤Ç¤Ï¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤â¹¥É¾¼Â»ÜÃæ¡£´ÛÆâ5¥«½ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤¿ÀèÃå2000Ì¾¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë(¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î°ú¤´¹¤¨¤Ï2025Ç¯12·î17Æü(¿å)¤«¤é)¡£Æ±¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤ÎÍèÅ¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 Anne Gutman ¡õ Georg Hallensleben / Hachette Livre