¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»ÔÌ±ÅÞÁ´¹ñ°Ñ°÷Ä¹¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÇË²õÅª¡×
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥·¥É¥Ë¡¼11·î22Æü¡Û¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»ÔÌ±ÅÞ¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ð¡¼¥¦¥£¥Ã¥¯Á´¹ñ°Ñ°÷Ä¹¤¬20Æü¡¢¿·²Ú¼Ò¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ëºÇ¶á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÇË²õÅª¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÌµ±×¤Ç¤¢¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î°ÂÁ´¤âÂ»¤Ê¤¦¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥¦¥£¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂ·ûË¡¤Î·Á³¼²½¤ò´ë¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢¼óÁê½¢Ç¤¸å¤âÆ±ÍÍ¤Î»ÑÀª¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤ËÃæ¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·»ÄµÔ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÀïÈÈ¤ËÆ±¾ð¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯¸À¤ÏÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÇË²õÅª¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆüËÜ¤¬¼«¹ñ¤Î¿¯Î¬¹Ô°Ù¤ò¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ö¼«±Ò¡×¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏÎò»Ë¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¶å¡¦°ìÈ¬¡×»öÊÑ¡ÊÌø¾ò¸Ð»ö·ï¡Ë¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¡ÖÆüËÜ·³¤ÏÃæ¹ñÅìËÌÉô¤ÎÅ´Æ»ÀþÏ©¤ò¼«¤éÇúÇË¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸ý¼Â¤Ë¶¼°Ò¤ò¼çÄ¥¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Ë¿¯Î¬¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿¯Î¬ÆüËÜ·³¤ÏÌ±´Ö¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢°Ì¾¹â¤¤731ÉôÂâ¤Ë¤è¤ë¿ÍÂÎ¼Â¸³¤ò´Þ¤à¶Ë°ÈóÆ»¤Êºá¤òÈÈ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥¦¥£¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç±¦ÍãÅª¤Ç²á·ã¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤È·³¹ñ¼çµÁ¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤ÏÃæÆü´Ø·¸¤òÂç¤¤¯Â»¤Ê¤¤¡¢ÃÏ°è¤Î·ÐºÑ´Ø·¸¤ä¾Íè¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤¬Âè2¼¡ÂçÀïÃæ¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤ä¥¿¥¦¥ó¥º¥Ó¥ë¤ò¶õÇú¤·¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿ÍÊáÎº¤òµÔÂÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤ÈÆüËÜ¤Ë¤è¤ë»ÄµÔ¹Ô°Ù¤òÈÝÄê¤¹¤ëÂÖÅÙ¤Ë·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤À¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£