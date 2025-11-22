¡ÖDuolingo¡×¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¡©¡¡½ÂÃ«¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖDUOMART¡×¥ª¡¼¥×¥ó¤Ø
¡¡ÎÐ¤Î¥Õ¥¯¥í¥¦¡Ö¥Ç¥å¥ª¡×¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¸ì³Ø³Ø½¬¥¢¥×¥ê¡ÖDuolingo¡Ê¥Ç¥å¥ª¥ê¥ó¥´¡Ë¡×¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥×¥ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£
¡¡ÆüËÜ½é¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖDUOMART¡Ê¥Ç¥å¥ª¥Þ¡¼¥È¡Ë¡×¤¬¡¢12·î18Æü¤«¤é12·î30Æü¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ø¤Ù¤ë¥¢¥×¥ê¡×¤È¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉ½¸½
¡¡º£²ó¤Î¡ÖDUOMART¡×¤Ï¡¢Duolingo¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡È24»þ´Ö365Æü³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿´ë²è¡£
¡¡¥¢¥×¥ê¤¬À¸³è¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤êÂ³¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖDUOMART¡×¤â¡ÈÆü¾ï¤Ç¤Õ¤é¤Ã¤È´ó¤ì¤ë¾ì½ê¡É¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ç¯Ëö¤ÏÎãÇ¯¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÎ¨¤¬²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¡£¤½¤³¤Ç¡¢À¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¦»¨²ß¤ä¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤Ä¤¤»×¤¤½Ð¤·¤ÆÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡¡ÉáÃÊ¤Î³Ø½¬¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¸ÂÄê¥°¥Ã¥º
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢Duolingo¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤¬¥º¥é¥ê¡£
¡¡¥Ç¥å¥ª¤ä¥ê¥ê¡¼¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¤¿¤Á¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸¶ñ¡¦À¸³è»¨²ß¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÉáÃÊ¤Î³Ø½¬¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¡£ÈÎÇä¥°¥Ã¥º¤ÎÁ´ËÆ¤Ï12·î½é½Ü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤Û¤«¼Ì¿¿±Ç¤¨¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÀß¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Duolingo¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Î¾ì¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡¾ÜºÙ¤Ê³«Å¹¾ì½ê¤ÏÉÔÌÀ¡ª¡©¡¡³¹Ãæ¤Ë¡Ö³«ºÅ¾ì½ê¤Î¥Ò¥ó¥È¡×¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤â
¡¡¡ÖDUOMART¡×¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï12·î18Æü¤«¤é12·î30Æü¤Ç¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤Ï24»þ´Ö¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËèÆü10»þ¤«¤é20»þ¡ÊÆþ¾ì»þ¤ËÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ê³«Å¹¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢²áµî¤ËÎã¤ò¸«¤Ê¤¤»î¤ß¤â¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤é12·î5Æü¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢12·î1Æü¤«¤é4Æü¤Ë¤Ï¡¢½ÂÃ«¤ÎÅÅÃì¹¹ð¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î»Üºö¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Ææ²ò¤´¶³Ð¤Ç¾ì½ê¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¦¡¢Duolingo¤é¤·¤¤¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¸÷¤ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢SNS¤Ç¤ÎÀí¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ä¡Ö¥Ç¥å¥ª¤É¤¹¤³¤¤ÁêËÐÂç²ñ¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê´ë²è¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥å¥ª¡£º£²ó¤ÎDUOMART¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Publisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By »³¸ý ¹°¹ä | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025112203.html