¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¿·¾±´ÆÆÄ¡Ö£³¤Ä¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡×³«ËëÅê¼ê¡¦°ËÆ£¡¢£²ÀïÌÜ¡¦ËÌ»³¡¢£³ÀïÌÜ¡¦Ã£¡ÄÂÇÅÝ¥½¥Õ¥È³«Ëë£³Ï¢¾¡¤Ø
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬£²£²Æü¡¢³«ËëÅê¼ê¤Ë°ËÆ£Âç³¤¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º»ØÌ¾¤·¤¿¡£¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Æ¡¡£Æ£Å£Ó¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£ÍèÇ¯£³·î£²£·Æü¤Î³«Ëë¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Çº£µ¨ÂôÂ¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó£±È¯ÌÜ¤¬°ËÆ£¤¯¤ó¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦£±²ó¥â¥¤¥Í¥í¤¯¤ó¤È°ËÆ£¤¯¤ó¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤Í¡¢Àª¤¤¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ï°ã¤¦¤Í¡££±²ó·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÃ£¤¯¤ó¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾¡Éé¤«¤±¤¿¤¤¤ó¤Ç¡¢£³¤Ä¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡£¤¿¤À¡¢£×£Â£Ã¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢£²ÀïÌÜ¤ËËÌ»³¡¢£³ÀïÌÜ¤ÏÃ£¤È¸ø¸À¤·¤Æ¡¢³«Ëë£³Ï¢¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥â¥¤¥Í¥í¤¯¤ó¸ÂÄê¤Ç£µÈÖ¡¦¥·¥ç¡¼¥È»³¸©¡×¤Èº£µ¨¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤«¤é£²ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿»³¸©¤ò£µÈÖ¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢³«ËëÅê¼ê¤Ë¶âÂ¼¡¢³«Ëë£´ÈÖ¤ËÌîÂ¼¡¢ÍÞ¤¨¤ËÅÄÃæ¡¢ºØÆ£¤òÄ¶Â®»ØÌ¾¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¤ï¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£