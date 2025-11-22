¿¹°ææÆÂÀÏº¤¬£Í£Ì£Â¡¡£Ã£Õ£Ð¤Ë¡È³®Àû¡É¡¡£È£Ò¥À¡¼¥Ó¡¼½é»²Àï¤â¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥¯±Û¤¨¥¼¥í¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤È¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤¬¼çºÅ¤·¡¢¹Å¼°¾¯Ç¯¾¯½÷ÌîµåÁ´£µÃÄÂÎ½êÂ°¤Î¾®³Ø£¶Ç¯À¸°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Á´¹ñ·è¾¡Âç²ñ¡Ö£Í£Ì£Â¡¡£Ã£Õ£Ð¡¡£²£°£²£µ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¡×¤¬£²£²Æü¡¢¼¢²ì¡¦ÂçÄÅ»Ô¤Î¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹Ä»Ò»³¤Ê¤É¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£º£Ç¯£±·î¤Ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢»±²¼¥ë¡¼¥¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿¹°ææÆÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê£±£¸¡Ë¤Ï£±£·¡¢£±£¸Ç¯Âç²ñ¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿·Ð¸³¼Ô¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÂç²ñ¤Ë¡È¤¬¤¤Àû¡É¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë½é¿´¤Ëµ¢¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¾®£´¡¢¾®£µ¤Î»þ¤Ç¤¹¤´¤¤Ìîµå¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿»þÂå¤ò¤¹¤´¤¤»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹°æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÂç²ñ¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö³ØÀ¸¤ÎÌîµå¤ÎÃæ¤Ç£±ÈÖ°õ¾Ý¤Ë¶¯¤¤Âç²ñ¡£¹â¹»´Þ¤á¤Æ£±ÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ¤Ï£±Ç¯´Ö¤³¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤¹¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿·¥Á¡¼¥à¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡££±Ç¯Ê¬¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤½¤¦¤¤¤¦Âç²ñ¤Ê¤Î¤Ç°õ¾Ý¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï³«²ñ¼°¤È¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸µ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ä¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ç³èÌö¤·¤¿¥Þ¥Ã¥¯ÎëÌÚ»á¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤È¶¦¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£¿¹°æ¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¤âÆÃÊÌ»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹Ä»Ò»³¤ÎÎ¾Íã£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥µ¥¯¤ò±Û¤¨¤Ê¤¤¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤È¡£½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Û¡¼¥à¥é¥óÁÀ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¥À¥á¤À¤Ê¤È¤«¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Åê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¥Þ¥Ã¥¯ÎëÌÚ»á¤Ï¡¢¿¹°æ¤Î»ÑÀª¤òÀä»¿¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÇ·â¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸«Æ¨¤¹¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Þ¤Çµå¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éµÞ¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¥Ö¡¼¥ó¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£´°Á´¤Ê¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¡£¡Ê¤³¤ì¤Ï¡ËÍ·¤Ó¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢Èô¤Ð¤·¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤Ö¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î·Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÂÇ¤ÁÊý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼´¤È¤·¤Æ¡¢´ðÁÃ¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤âÊø¤µ¤Ê¤¤ÅÀ¤Ï¤¢¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£