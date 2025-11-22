³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ÎµÜÏÆ¤µ¤»á¤¬·Ù¾â¡ÖFRB¤Ï¥É¥ë¹ØÇãÎÏ¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¡×¥¢¥á¥ê¥«ºÄÌ³40Ãû¥É¥ë»þÂå¤Î»ñ»ºËÉ±Ò½Ñ¤ò¸ì¤ë
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ÎµÜÏÆ¤µ¤»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Ú¶â¤Ï¤Ä¤¤¤Ë1.8Ãû¥É¥ë¤Ë¡ªµð³ÛºÄÌ³¤Ë¤è¤ëÊø²õ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤ÂÐºö¤ò¤ª¶µ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎò»ËÅª¤Êµð³ÛºÄÌ³¤È¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Î¹ÔÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
µÜÏÆ»á¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È2026Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÄÌ³¤¬40Ãû¥É¥ë¤ËÃ£À®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Íø¾å¤²¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢Íø¾å¤²¤ò¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÊÆ¹ñºÄ¤¬Ë½Íî¤¹¤ë¡×¤È¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡È¶âÍø¥¸¥ì¥ó¥Þ¡É¤ò±Ô¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¥´ー¥ë¥É²Á³Ê¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£¤ÏÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¥´ー¥ë¥É¤Î²ÁÃÍ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥´ー¥ë¥É¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹ñ²È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¤·¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¶¯µ¤ÌÜÀþ¤ò·ÑÂ³¡£¡ÖJP¥â¥ë¥¬¥ó¤Î¥¸¥§¥¤¥ßー¡¦¥À¥¤¥â¥ó»á¤â¡Ø¶â¤Ï1Ëü¥É¥ë¤¤¤¯¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯µ¤¤ÎÊý¤â¤Þ¤ÀÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢ÃøÌ¾¿Í¤ÎÈ¯¸À¤â°úÍÑ¤·¤Æ¶â²Á³Ê¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Î½©¤ËÎò»ËÅª¹âÆ¤ò¿ë¤²¤¿¥´ー¥ë¥É¤À¤¬¡¢Â¸µ¤ÇÄ´À°¶ÉÌÌÆþ¤ê¤ÎÃû¤·¤â¡£¡Ö2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï4300¥É¥ë¤òÄ¶¤¨Âç¤¤Ê¥é¥Ã¥·¥å¤¬µ¯¤¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥´ー¥ë¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈµÜÏÆ»á¡£¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¡Ö¥¤¥Ê¥´Åª¤ÊÆ°¤¤Ç¼å¤¤Åê»ñ²È¤¬¹²¤Æ¤ÆÇä¤ê¤ËÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ã»´üÅª¤Ê²¼Íî¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢»Ô¾ì¤Î¿´Íý¤âÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
²Ã¤¨¤ÆFRB¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬ÄÉ²Ã¤ÎÍø²¼¤²¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê¥Èー¥ó¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥ë¹â¤¬¿Ê¤ß¡¢¤½¤Î·ë²Ì¥´ー¥ë¥É¤ÎÄ´À°¤¬À¸¤¸¤¿¡×¤È²òÀâ¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¥´ー¥ë¥É¤Ï²Á³Ê¤òÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¥´ー¥ë¥É¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃæ±û¶ä¹Ô¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶â¤ÏÅê»ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤À¡×¤ÈËÜ¼ÁÅª¤ÊÇØ·Ê¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤ÎºâÀ¯ÀÖ»ú¤ÈºÄÌ³ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÏ¢Ë®ºÄÌ³¤Î¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤ë¤ÈµÞÁý¡£1Æü¤¢¤¿¤ê170²¯¥É¥ë¤º¤ÄºÄÌ³¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖFRB¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò²¿¤È¤«ÂÐ½è¤·¤¿¤¤¤¬¡¢ºâÀ¯ÇËÃ¾¤â²óÈò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤Ï¤äFRB¤Ï¥É¥ë¤Î¹ØÇãÎÏ¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÊÆ¥É¥ë¿®Ç§¤Ø¤Î·üÇ°¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤«¤é¤ÏÀ¾Â¦´ð´´Åê»ñ²ÈETF¤Ë¤âµð³Û¤Î»ñ¶â¤¬Î®Æþ¤·¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¡´ØÅê»ñ²È¤â¹½Â¤ÅªÊÑ²½¤Ëµ¤ÉÕ¤ËÜ³Ê»²Æþ¤·»Ï¤á¤¿¡×¤È¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÊÑ²½¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
µÜÏÆ»á¤Ï¡Ö¥´ー¥ë¥É¤ÏÌÙ¤±¤ëÅê»ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ°¤Î¾õÂÖ¤«¤é»ñ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÊÝ¸±¡É¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î5～10¡ó¤ò¥´ー¥ë¥É¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ñ»ºËÉ±Òºö¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡ÖÃÏ¶â·¿¥³¥¤¥ó¤ÎÊ¬»¶¹ØÆþ¤ä¡¢ETF¤È¸½Êª¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤âÍ¸ú¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥´ー¥ë¥É¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ä¸½Âå¥¢ー¥È¡¢³¤³°ÉÔÆ°»º¤â»ñ»ºËÉ±Ò¤ÎÁªÂò»è¡×¤ÈÉý¹¤¤ÌÜÀþ¤Ç²òÀâ¤·¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
