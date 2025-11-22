【山粼武司 これが俺の生きる道】#53

【これが俺の生きる道】星野監督と1週間連続の晩飯ざんまい…ハワイ自主トレ中に突然、「星野ですう〜」

「星野仙一監督はユニホームを脱ぐと優しい」

以前、この連載でそう書いたが、ユニホームという「戦闘服」を着ればやはり闘将に戻る。

リーグ優勝を果たした1999年は開幕から破竹の11連勝。このまま突っ走ると思ったが、夏場に大失速。星野監督は当然のお怒りモードだった。

「おまえら体力がないんじゃ！ 走れ！」

そう言って、ナゴヤドーム横の空き地（現在はイオンモールがある場所）でひたすら走らされた。主力である俺ですら1時間以上のダッシュを命じられた。

チームの調子と俺の調子は連動していた。シーズン序盤は絶好調。5月9日の広島戦では3打席連続で本塁打（球団史上8人目=当時）を打った。

が、6月は本塁打ゼロと極度の不振に陥り、スタメン落ちも経験。7月はなんとか復調したものの、8月と9月は試合に出られないことが何度もあった。

出場機会が減った背景には、あるコーチの存在が大きく関係していた。この年から一軍内野守備走塁コーチに就任した高代延博さんだ。

この高代さんは俺からすれば、監督へのゴマすりに長けた典型的なコーチに見えた。星野監督はああ見えてコーチの意見に耳を傾ける人だったから、なおさらベンチを温める機会が増えた。

■「山粼を外しましょう」と星野監督に助言

ある日、試合前の練習中にスタメンを外されたことを知り、経緯を聞くと高代さんが星野監督に「山粼を外しましょう」と助言していたことが分かった。たしかに、俺のバッティングが安定感を欠いていたとはいえ、他に俺と同等の選手がいたかといえば疑問だった。

その時は怒りが爆発しそうになったが、ヘッドコーチの島野育夫さんが高代さんに、「おまえ、いらんこと言うな」と注意し、俺をフォローしてくれたことで気が済んだが、俺も若くて多感だったし、レギュラーとしてのプライドもあった。

高代さんと険悪ムードになったきっかけは、沖縄・春季キャンプのバントフォーメーションの練習だった。

俺と他選手の2人1組が入れ代わり立ち代わりでチャージを繰り返す。ヘトヘトになっているところに、ブルペンから引き揚げてきた星野監督が、三塁付近で仁王立ちしながら、俺たちの練習に目を光らせ始めた。

すると、それに気付いた高代さんが豹変した。

「武司、そうじゃないだろ！」

俺のチャージが少しでも遅れると、「この野郎、遅れるなって言ってるだろ！」と声を荒らげるのだ。

「高代さんは星野監督の前では、エンジンがかかっちゃう」

事前にそんな話を聞いていて、「ああこれか」と実感したのも束の間、体力も気力も限界に。怒りが爆発した俺は、高代さんにこう吐き捨てた。

（山粼武司／元プロ野球選手）