¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤ò¹ðÇò¡ÖÆó½Å¶ì »°½Å¶ì¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËØí´µ¤·¤¿ºÝ¤Ë½é¤á¤Æ¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¾®Ìø¤Ï¡Ö73ºÍ¤Ë¤·¤Æ ¿ÍÀ¸½é¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËØí´µ¤·¤¿ 11Æü½Å¤¿¤¤Êª¤ò»ý¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¡Ö¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¹âÇ®¤Ï¤¢¤ë¤ï É¡¿å áâ¤Ï½Ð¤ë¤ï ¹¢¤ÏÄË¤¤¤ï ³± ¤¯¤·¤ã¤ß¤Ï½Ð¤ë¤ï¡Ä¤Ç¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¿É¤¤¤Î¤Ë ¤½¤³¤Ø¡Ä¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¡£³±¤·¤Æ¤â¤¯¤·¤ã¤ß¤·¤Æ¤âÄË¤¯¤Ã¤ÆÆó½Å¶ì »°½Å¶ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤ä¾É¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤Î·Ð¸³¤«¤é¡È¶µ·±¡É¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡¤Þ¤¿¾®Ìø¤Ï¡Ö¡Ú¥ë¥ß»Ò¤«¤é¤Î¶µ·±¡ª¡Û¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡õ½ÀÆð¡õ¶Ú¥È¥ì¤¬ ¤¤¤«¤Ë ¤¤¤«¤ËÂçÀÚ¤«¡ª »ä¤Ï¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ»ä¤Î·ò¹¯ÂÎ¤òºî¤ê¾å¤²¤ÆÍè¤¿¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯¤³¤ÎÆü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡È¶µ·±¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤ä¹øÄË¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¸À¤¦¡¡¡Ú¥ë¥ß»ÒÎ®¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Û¡ÄÀ§Èó À§Èó »ä¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë°Ù¤Ë¤â ¼ã¤¯ ·ò¹¯¤ÊÆùÂÎ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£