¹â¹»À¸¤Î½÷»ÒÁêËÐÁª¼ê¤¬¡¢Ž¢°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹Ž£¤òÌ³¤á¡¢ÈÈºáÈï³²¤ä¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¾ÆÄÅ·Ù»¡½ð¤ÎŽ¢°ìÆü½ðÄ¹Ž£¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬Ž¥¾ÆÄÅ»Ô½Ð¿È¤ÇÀÅ²¬¾¦¶È¹â¹»3Ç¯¤ÎÊ¿¸ý¹¬²ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¿¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢½÷»ÒÁêËÐ¤Î¹ñºÝÂç²ñ Ä¶·ÚÎÌµé¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢µÆÃÏ½ðÄ¹¤«¤éŽ¢°ìÆü½ðÄ¹Ž£¤ò°Ñ¾ü¤µ¤ì¡¢¡Ö¾ÆÄÅ»Ô¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¹­Êó³èÆ°¤Ë½ÐÈ¯¡£

¡Ö¾ÆÄÅ¿À¼Ò¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ëº¾µ½ËÉ»ß¤Î¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼·¸Þ»°¤ÇË¬¤ì¤¿²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³èÆ°¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£