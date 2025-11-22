¡Ö°Õ¼±Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×180¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È½÷»Ò¡¢155¥»¥ó¥Á¤ÎÈþËâ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤ò¡È¥°¡¼¥Ñ¥ó¡ÉKO
¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê11·î17Æü¡¿ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û155¥»¥ó¥Á¤ÎÈþËâ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤ò¡È¥°¡¼¥Ñ¥ó¡ÉKO
¡¡180¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¡È¥°¡¼¥Ñ¥ó¥Á¡É¤Ç¡¢155¥»¥ó¥Á¤ÎÈþËâ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤òKO¡£2½µÏ¢Â³¤Ç²øÊª¤Ö¤ê¤ò²òÊü¤·¤¿¶¼°Ò¤Î¿·Æþ¤ê¥Ó¥Ã¥°¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥¸¥á¤À¡×¡Ö¥Ï¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Á¤¹¤®¤ë¡×¤È¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥ºÀïÀþ¤Î¼çÌò¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¤·¤¿¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÍðÆ®·à¤¬ËÖÈ¯¡£¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤È¡È¥Ç¥«½÷¡É¥³¥ó¥Ó¤Î¥Ê¥¤¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡õ¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¥Ò¡¼¥ë·³ÃÄ¤È¤·¤Æ·ëÂ÷¤·¡¢Àè½µ¤ËÂ³¤¤¤Æ¾º³ÊÄ¾¸å¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Ä¥é¥Ã¥·¥å¤Î¡È¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡¦¥°¡¼¥Ñ¥ó¥Á¡É¤¬¿·¤¿¤Êµ¾À·¼Ô¤òÀ¸¤ó¤À¡£
¡¡WWE¤ÎÅÂÆ²¡¢¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¡ÊMSG¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç²ñ¡£¥¢¥ì¥¯¥µ¡¦¥Ö¥ê¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ºÇ¶á¤ÎÉÔÄ´¤äµìÍ§¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¤È¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ò¥Þ¥¤¥¯¤ÇÅÇÏª¡£¤½¤³¤Ë¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤Î¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ê¥¤¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡õ¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Ò¡¼¥ëÏ¢¹ç¤ÎÊñ°ÏÌÖ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥ì¥¯¥µ¤ÏÃç´ÖÉÔºß¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥ó¥°Ãæ±û¤Ç¸ÉÎ©¤·¡¢¥«¥Ö¥Àª¤ÎÄ©È¯¤È¤È¤â¤Ë¶ÛÄ¥¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÀ¤é¤«¤ËÊ¬¤¬°¤¤¥¢¥ì¥¯¥µ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤È¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤¬½õÂÀÅá¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤Ç¤â4ÂÐ3¤ÈÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ³«Àï¡£¥«¥Ö¥Àª¤¬¥¤¥è¤òÂÞÃ¡¤¤Ë¤¹¤ë²£¤Ç¡¢¥Ê¥¤¥¢¤È¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥Ó¥Ã¥°¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¤Ø½¸Ãæ¹¶·â¡£¥é¥Ã¥·¥å¤¬¥ê¥ó¥°Ãæ±û¤ÇÏÓ¤ò¤Þ¤¯¤ë¤È¡¢¶¯Îõ¤Ê±¦¤Î·ý¤ò¥¢¥ì¥¯¥µ¤Î´éÌÌ¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢Æß¤¤²»¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ó¤À¡£Àè½µ¤Î¥¤¥è¤ËÂ³¤¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¤âKO¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¼Â¶·¤â¡Ö°Õ¼±Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ê¥¤¥¢¤¬¥Þ¥Ã¥È¤Ë²¿ÅÙ¤â¥¢¥ì¥¯¥µ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¡È¸ø³«Ë½ÎÏ¡É¤òÅ¸³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥¤¥¸¥á¤À¡×¡Ö¤Þ¤º¤¤¤À¤í¡×¡Ö¥Ï¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Á¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤Î2¿ÍºÇ¶¯¤À¤í¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´°Á´¤ËÎôÀª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥ì¥¯¥µ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¤¬¥±¥ó¥É¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¼ê¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢·ÁÀªµÕÅ¾¡£È³¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤¿¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤¬¡¢¥Ò¡¼¥ëÀª¤ÎÀä¶«¤ò¤è¤½¤ËÃ¡¤Â³¤±¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¤Ïµß½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÀµµ¬·³4¿ÍÂÐ¥Ò¡¼¥ë·³4¿Í¤È¸ß³Ñ¤ÎÍÍÁê¤Ë¡£¥¢¥¹¥«¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÃç´Ö³°¤ì¤Ë¤·¤Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤«¤éÄÉÊü¤·¤¿¥Ù¥¤¥ê¡¼¤ËµÞÀÜ¶á¡£ºÇ½é¤³¤½²ÃÆþ¤òµñ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢Àä»¿Æó½Å¿Í³ÊÃæ¤Î¥Ù¥¤¥ê¡¼¤Ï²áµî¤Îµ²±¤òËº¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤¿¤À¡¢2½µÏ¢Â³¤Ç¡Öµ¬³Ê³°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡×¤È¡ÖÎäÅ°¤Ê¥°¡¼¥Ñ¥ó¡×¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥Ã¥·¥å¤Î¿·¤¿¤Ê¡È²øÊª¤Ö¤ê¡É¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥ë·³¤ÎÉð´ï¤È¤·¤ÆÀï¶É¤ÎÊÑ²½¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÁ¯Îõ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë