¡¡²Æì¸©¡¦Æî¾ë»Ô¤Î¸Å¼Õ·Ê½ÕÁ°»ÔÄ¹¡Ê70¡Ë¤¬¡¢¥»¥¯¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ÎºÆ²Ä·è¤Ë¤è¤ê¡¢¼º¿¦¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï½÷À¿¦°÷¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ÏÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¥»¥¯¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤ÏÈÝÄê¡£Ì¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¸¢µßºÑ¤òµá¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¥·¥Þ¥À¤µ¤ó
¡¡¤É¤³¤«¤é¤¬¥»¥¯¥Ï¥é¤Î¡È¶³¦Àþ¡É¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Åö»ö¼Ô¤¬¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤Çº¤ß¤òÅÇÏª¤·¡¢¼±¼Ô¤Ï°ìÅÙ¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¢£¥»¥¯¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤ÎÁ°»ÔÄ¹¡¢Ç§Äê¸å¤âÈÝÄê
¡¡¥»¥¯¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯4¡Á5·î¤Ë»ÔµÄ²ñ¤Î¿¦°÷ÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢9·ï¤ÎÈï³²²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯5·î¡¢¸Å¼Õ»á¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô¿¦°÷¤Ø¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤òÇ§Äê¤¹¤ë¡£¡Ö½ÐÄ¥Àè¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¥¥¹¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤Ç¥Á¡¼¥¯¥À¥ó¥¹¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö°û¤ß²ñ¤ÇÂÀ¤â¤â¤ò¿¨¤ë¡¢ÏÆ¤Î²¼¤ò¿¨¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò»ÔÄ¹¼«¤é¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¹Ô°Ù¤Ç·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡¸Å¼Õ»á¤Ï¡¢»Ô¤Î½÷À¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ£¿ô²ó¤Î¥»¥¯¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ê¡¢11·î17Æü¤ËµÄ²ñ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ç¼º¿¦¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤ªÅÚ»º¤â¤¤¤Ä¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÇÛÃÖÅ¾´¹¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¡×¡ÖÈà½÷¤«¤é»ä¤Ë¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¥Ï¥°¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥¯¥Ï¥é¤ò´Þ¤àÀË½ÎÏÈï³²¼Ô¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢NPOË¡¿Í¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤Î·ª¸¶²ÃÂåÈþÍý»öÄ¹¤Ï¡ÖÉ½ÌÌÅª¤Ê¤È¤³¤í¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø²¶¤Î¤³¤È¤ò·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢Ç§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£¡ÖºÊ¤Ç¤â¤Ê¤¤Â¾¿Í¤Ë¡¢¥¥¹¤ä¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÀÅª¹Ô°Ù¤À¡£¤½¤ì¤ò¡Ø¾å»Ê¤ÏÉô²¼¤Ë²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ù¡Ø½÷À¤ÏÀ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤È¤¹¤ë¤Î¤Ë¤ÏÇ§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¡£
¡¡¡ÖÇ§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¡×¤È¤Ï¡¢ÌäÂê¹ÔÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸½¼Â¤òÏÄ¤á¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤Ç§ÃÎ¡Ê²ò¼á¡Ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£
¡¡¸¦µæ¼Ô¤Î»³ÆâË¨»á¤Ï¡Ö¡ÈÇ§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¡É¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÇ§¼±¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤¿¤á¡¢ÈãÈ½¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡ÈÇÉ¸¯²ñ¼Ò¡É¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ë¡£ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Ï¤¤¤ÄÀÚ¤é¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤ÉÔ°ÂÄê¤ÊÎ©¾ì¤Ç¡¢¤â¤Î¤ò¸À¤¤¤Å¤é¤¤¡£½êÂ°ÁÈ¿¥¤Î¸ÛÍÑ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¡¢»ÔÄ¹¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¾Ð²¼Â¼½ÎÂåÉ½¤Î¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê»á¤Ï¡Ö¤¨¤óºá¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬9·ï¤ÎÈï³²¤òÇ§Äê¤·¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Û¤Ü¥¯¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿¾Ê¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬Èï³²¼Ô¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡£¡Ö»ä¤â¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤À¤¬¡¢¿ô¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤â×ÖÅÙ¡Ê¤½¤ó¤¿¤¯¡Ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£»ÔÄ¹¤ÈÇÉ¸¯¿¦°÷¤Î¸¢ÎÏ¸ûÇÛ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø·ù¤À¡Ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¸¢ÎÏ¼Ô¤¬¼«À©Åª¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£
¢£¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¼Ô¡¢¤Ê¤¼¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¡©
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥·¥Þ¥À¤µ¤ó¡Ê30Âå¡Ë¤Ï¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¤ÎÅö»ö¼Ô¤À¡£¼è°úÀè¤Î°Î¤¤¿Í¤«¤éÈ¾Ç¯¤ËÅÏ¤ëÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£»Å»ö¤ò¸ý¼Â¤Ë¿©»ö¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢»Å»ö¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¿©»ö¤Ë±þ¤¸¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¼¡Âè¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¡×¡Ö¸ýÀâ¤«¤ì¤ë¡×¡Ö±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¥¥¹¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¡×¡ÖÆü¾ïÅª¤Ë¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¡©¡Ù¤Ê¤É¤·¤Ä¤³¤¤Ï¢Íí¡×¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£
¡¡À¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö¡Ø»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÝ¤µ¤È¡¢Ã¯¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼êÊý¤Î²ñ¼ÒÁë¸ý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤¬¸À¤Ã¤¿¤«¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶á¤¯¤Î¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤Ï¿§Îø¤Ç»Å»ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¥¦¥½¤¬¹¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤¿¡£ÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÆ¯¤¯ÉÝ¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö½÷ÀÆ±»Î¤Ç¤â¡¢Îø°¦¤ÎÏÃ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¡Ø¥»¥¯¥Ï¥é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤ÏÏÃ¤·¤Å¤é¤¤¡£¡Ø¼«Ê¬¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢½÷ÀÆ±»Î¤Ç¤âÏÃ¤·¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡»³Æâ»á¤Ï¡Ö¡Ø¶È³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ê¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¤¢¤ë¡£¿§Îø¤¬¤é¤ß¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ìÅÙÉÕ¤¯¤È¡¢¶È³¦Æâ¤ÇÈø¤Ò¤ì¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤ï¤µÏÃ¤È¤·¤Æ²ó¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÎ©¤Á²ó¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¡Ø¤¤¤Þ²æËý¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡Ù¤È¤Ê¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤¿¤«¤Þ¤Ä»á¤â¡Ö¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°û¤ß²ñ¤ÇÂÀ¤â¤â¤ò¿¨¤é¤ì¤Æ·ù¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø¸À¤¦¤È¼çºÅ¼Ô¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤«¡Ù¡Ø¾ì¤ò°¤¯¤¹¤ë¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾éÃÌ¤Ã¤Ý¤¯¤¤¤Ê¤¹¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍ¦µ¤¤ÏÍ×¤ë¡×¤È¡¢À¼¤ò¾å¤²¤ëÆñ¤·¤µ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢°Î¤¤¿Í¤¬¥»¥¯¥Ï¥é¤¹¤ë¤È¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡ÖÂè»°¼Ô¤ÏÃí°Õ¤âÆ±Ä´¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢À¹¤ê¾å¤²¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡£Âè»°¼Ô¤¬¾éÃÌ¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×¡£
¡¡¥ê¥Ç¥£¥é¥ÐÂåÉ½¤Î°ÂÉôÉÒ¼ù»á¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¿§Îø¤Ç»Å»ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤¬Î®¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë»Å»ö¤òÈ¯Ãí¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¤âº¬¿¼¤¤ÌäÂê¤À¡×¤È¤¹¤ë¡£
¢£¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Ë¤Ï¡Ä
¡¡·ª¸¶»á¤Ï¡Ö½÷ÀÂ¦¤ÏÈ¿È¯¤Ç¤¤º¡¢¤É¤³¤Ë¤âÁÊ¤¨¤é¤ì¤º¡¢È¬Êý¤Õ¤µ¤¬¤ê¤À¡£¤ä¤Ï¤êÃËÀÂ¦¤ÎÇ§¼±¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢°Ç¤ËÁò¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£½÷À¤ò¡Ø¿Í³Ê¤ò»ý¤Ã¤¿1¿Í¤Î¿Í´Ö¡Ù¤È¤·¤ÆÂº½Å¤¹¤ë¤«¡¢¡ØÀ¤ÎÂÐ¾Ý¡Ù¤È¤·¤ÆÊª¤ß¤¿¤¤¤Ë°·¤¦¤«¡£½÷À¤ò¸«²¼¤·¡¢·ÚÊÎ¤¹¤ë¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡°ÂÉô»á¤Ï¡ÖÃÔ´Á°ÍÂ¸¼Ô¤Ë¤Ï¡ØºÇ½é¤ÎÃÔ´Á¤òÃÇ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÃÇ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¡¢Ç§ÃÎ¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ÎÏÄ¤ß¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢·Ù»¡¤ËÊá¤Þ¤ë¤Ê¤É¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ê¤«¤Ê¤«À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬²Ã³²¼ÔÂ¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë¡£¡Öº£¤Î¼Ò²ñ¤ÎÇ§¼±¤È¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢30Ç¯¸å¤ÎÇ§¼±¤È¤ÏÂ¿Ê¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤À¡£º¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¶¯¸Ç¤Ë¡Ø¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¿Í¤¬¶¯¤¤»þÂå¤Ë¡¢¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÆñ¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¿¼¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤¬Àµ²ò¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤â»×¤¦¡×¡£
¡¡¤¿¤«¤Þ¤Ä»á¤Ï¡¢¡Ö°û¤ß²ñ¤ÇÈï³²¤¬µ¯¤¤Æ¡¢¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤â¹Ô¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï°ìÈÖÇ¯²¼¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤¬Èï³²¤Ë¤¢¤¦¡¦¤¢¤ï¤Ê¤¤¡Ù¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡ØÇ¯²¼¤Î»Ò¤¬Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿»þ¡¢¸À¤¨¤ë¡¦¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤Î³Ð¸ç¤òÌä¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ª¸¶»á¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Ï¡¢¶á¤¤¿Í¤ÈÎÉ¤¤´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¥×¥é¥¹»×¹Í¤È¡¢ÎÉ¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ÏÂçÀÚ¤À¡×¡£
