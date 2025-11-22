ÃçÎÉ¤·¤¹¤®¤ëÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡ßºÇ¶²½÷²¦¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç¡È¸ªÁÈ¤ß2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡ÖÁá¤¯¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¡×
¡¡¤¹¤Ã¤«¤ê¡ÈÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤È¡ÈºÇ¶²½÷²¦¡É¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤Ã¤×¤ê¤òÈäÏª¡£SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿Í½÷»Ò¡ßºÇ¶²½÷²¦¡¢¾Ð´é¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¡È¸ªÁÈ¤ß2¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡WWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬18Æü¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¿Íµ¤¼Ô¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤ÏWWE¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤È¸«¤é¤ì¡¢¥¤¥è¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥«¡¼¥´¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¡¢Çò¤¤¥Õ¥¡¡¼ÉÕ¤¥¯¥í¥Ã¥×¥É¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤¤¤¦²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£°ìÊý¤Î¥ê¥¢¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥°¥ì¡¼¤ÎÌÂºÌ¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¡¢¤½¤Îí÷¤·¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÏÓ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤ä¡¢Éé½ý°ÊÍè¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥¬¡¼¥É¤âÌÜ¤ò°ú¤¯Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥¤¥è¤¬¥ê¥¢¤ÎÂÀ¤â¤â¤ËÂçÃÀ¤Ë¾è¤ê³Ý¤«¤ê¡¢2¿Í¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¡£¤ª¸ß¤¤¤Îµ÷Î¥´¶¤Î¶á¤µ¤ä¡¢¸ª¤òÁÈ¤à»ÅÁð¤«¤éÈ´·²¤Î¿®Íê´Ø·¸¤È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤É¤Á¤é¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥ê¥ó¥°¤Ç¸«¤»¤ëÆ®»Ö¤Èå«¤¬¤Ë¤¸¤à°ìËç¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¡ÖRHIYO¤è±Ê±ó¤Ë¡×¡ÖRHIYO¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤ò¥°¥Ã¥º¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖPookies¡Ê°¦¤·¤¤¿Í¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤À¼±ç¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved