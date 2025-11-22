¡ÖAMAM DACOTAN¡×¤ä¡ÖI¡Çm donut¡©¡×¤Î¿·»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNeo Nice Burger¡×¤¬½ÂÃ«¤ËÃÂÀ¸
¿Íµ¤¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡ÖAMAM DACOTAN(¥¢¥Þ¥à¥À¥³¥¿¥ó)¡×¤äÀ¸¥É¡¼¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¡ÖI¡Çm donut¡©(¥¢¥¤¥à¥É¡¼¥Ê¥Ä¡©)¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Öpeace put¡×¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNeo Nice Burger(¥Í¥ª¥Ê¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼)¡×¤ò2025Ç¯10·î11Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹½ÁÛ5Ç¯¡ª¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥Í¥ª¥Ê¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×
¢£¥Ñ¥ó¤â¡¢¥½¡¼¥¹¤â¡¢¶ñºà¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¤ê¤Î¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×
¡Ö¥Í¥ª¥Ê¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï½¾Íè¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÂåÉ½¤ÎÊ¿»ÒÎÉÂÀ¤µ¤ó¤¬¡¢ÎÁÍý¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Îµ¤·Ú¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¬¡¼ÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Ù¤¯Î©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¥Í¥ª¥Ê¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï5Ç¯¤â¤Î´ü´Ö¡¢²¹¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¿¹½ÁÛ¤«¤éÃÂÀ¸¡£¤ª¤¤¤·¤µ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤â¤Ã¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¿©¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ó¡¢¥½¡¼¥¹¡¢¶ñºà¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ý¥Æ¥È¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¿¦¿Í¤¬¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¼Ò¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½ÑÎÏ¤ä¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹©É×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¡£
¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ä¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¡¢¥Ý¥Þ¥í¡¼¥é¥½¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¿¦¿Í¤¬¥¤¥Á¤«¤é¼êºî¤ê¡£¶ñºà¤ä¥Ð¥ó¥º¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ð¥ó¥º¡£Å·Á³ÀÐ¤Î¸æ±ÆÀÐ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÃí¤ÎÍÒ¤È¿¦¿Í¤Îµ»¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ð¥ó¥º¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¿·¤·¤¤¿©´¶¤Î¥Ð¥ó¥º¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶ñºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢3¼ï¤Î¥Ð¥ó¥º¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÎÁÍý¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡É¤È¡È¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Îµ¤·Ú¤µ¡É¤òÎ¾Î©¡£
¥Ð¥ó¥º¤Ï¥×¥ì¡¼¥ó¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¡¢¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¤Î3¼ï¤òÍÑ°Õ¡£ËÜÍè¤ÏÆñ¤·¤¤¹â²¹Ã»»þ´Ö¤Î¾ÆÀ®¤Ç¤âÃæ¤Þ¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÏÁ´12¼ï¡£¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Í¥ª¥Ê¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×(640±ß)¡£¥×¥ì¡¼¥ó¥Ð¥ó¥º¤ËµíÆù¤Î¥Ñ¥Æ¤È¥È¥Þ¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¼«²ÈÀ½¥Ý¥Þ¥í¡¼¥é¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥È¥Þ¥È¤ÈÀÖ¶Ì¥Í¥®¤Î¿©´¶¤â¤¤¤¤¡£
¡Ö¥Í¥ª¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×(450±ß)¤ÏµíÆù¥Ñ¥Æ¤Ë¼«²ÈÀ½¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢ÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Î¶Ì¥Í¥®¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¡¼¥º¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡Ö¥Í¥ª¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×(550±ß)¤ÏÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤Î»ÝÌ£¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Í¥ª¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä¥½¡¼¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÎÁÍý¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯ÁÛ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¥Á¥¥ó¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤«¤éßÖ¤á¤Æ»Å¾å¤²¤¿¥«¥ì¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¥Ð¥ó¥º¤Ë¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡Ö¥¿¥ó¥É¥ê¡¼¥Á¥¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×(760±ß)¤ä¡¢¿ô¼ï¤Î¹òÊª¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Ð¥ó¥º¤Ë¡¢¹ç¤¤¤Ó¤Æù¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¼«²ÈÀ½¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¥½¡¼¥¹¤ÈÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ò2Ëç¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡Ö¥¨¥Ã¥°¥¨¥Ã¥°¥Ü¥í¥Í¡¼¥¼¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×(660±ß)¤Ê¤É¡¢ÎÁÍý¤ò¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿°ïÉÊ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¢£¡ÖI'm donut¡©½ÂÃ«µÜ±×ºä¡×¤âÆ±»þ¥ª¡¼¥×¥ó
¡Ö¥Í¥ª¥Ê¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·úÊª¤Î2³¬¤Ë¤Ï¡¢À¸¥É¡¼¥Ê¥ÄÀìÌçÅ¹¤Î¡ÖI'm donut¡©½ÂÃ«µÜ±×ºä¡×¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¡ÈÀ¸¿©´¶¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¿Íµ¤¤ÎÆ±Å¹¤Ï9Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¾ï»þÌó40¼ï¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤è¤êÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÄÄÎó¤µ¤ì¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤Ç¥È¥ì¥¤¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤É¤ì¤Ë¤¹¤ë¤«¸«¤Ê¤¬¤éÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ìó20¼ï¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤âÍÑ°Õ¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Å¹Æâ¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¡£¥Ð¥Ã¥°¤äT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¡ÖI'm donut¡©¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¡£
¡Ö¥Í¥ª¥Ê¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤È¡ÖI'm donut¡©¡×¤ò°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë½ÂÃ«µÜ±×ºäÅ¹¡£¡È¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤¯¤ë¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¤ê¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¡¢Â¿ºÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤½¤í¤¨¤ëÀ¸¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤·¤è¤¦¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
