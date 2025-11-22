¡Ú¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡ÛÁ´¹ñÅª¤Ë¤ª½Ð¤«¤±ÆüÏÂ¤Ë¡¡´ØÅì¤Ï±è´ßÉôÃæ¿´¤Ë¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤Î½ê¤¬¡¡ÀÄ¿¹¡¢½©ÅÄÉÕ¶á¤ÏÎµ´¬¤Ê¤É·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ
¢£Á´¹ñ¤Î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÅ·µ¤
¹¤¯ÂÓ¾õ¤Î¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Á´¹ñÅª¤ËÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¤ª½Ð¤«¤±ÆüÏÂ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢´ØÅì¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤È¹âµ¤°µ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤Ë±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìËÌËÌÉô¤Ï¡¢¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç±À¤¬Â¿¤¯¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÄ¿¹¸©¡¢½©ÅÄ¸©ÉÕ¶á¤Ï¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ä«¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢Êü¼ÍÎäµÑ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢22Æü¤è¤êÄã¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Îä¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¤Ê¤ÉÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢Áú¤Î¤ª¤ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤Ï¡¢À¾¡¦ÅìÆüËÜ¤Ç18¡î¤«¤é20¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤ÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤Ï22Æü¤è¤êÂçÉý¤Ë¹â¤¯¡¢»¥ËÚ¤Ï13¡î¤È11·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛºÇÄãµ¤²¹¡ÊÁ°Æüº¹¡Ë
»¥ËÚ¡¡¡¡¡¡2¡î¡Ê¡Ü3¡¡11·îÃæ½Ü¡Ë
ÀçÂæ¡¡¡¡¡¡3¡î¡Ê-1¡¡12·î¾å½Ü¡Ë
¿·³ã¡¡¡¡¡¡5¡î¡Ê-2¡¡Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Ë
ÅìµþÅÔ¿´¡¡8¡î¡Ê¡Ü1¡¡11·îÃæ½Ü¡Ë
Ì¾¸Å²°¡¡¡¡6¡î¡Ê-2¡¡Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Ë
Âçºå¡¡¡¡¡¡7¡î¡Ê-2¡¡12·î¾å½Ü¡Ë
¹Åç¡¡¡¡¡¡7¡î¡Ê¡Ü1¡¡Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Ë
¹âÃÎ¡¡¡¡¡¡8¡î¡Ê¢¨¡¡Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Ë
Ê¡²¬¡¡¡¡¡¡8¡î¡Ê¡Þ0¡¡12·î¾å½Ü¡Ë
¼¯»ùÅç¡¡¡¡8¡î¡Ê¡Þ0¡¡12·î¾å½Ü¡Ë
ÆáÇÆ¡¡¡¡¡¡20¡î¡Ê¡Ü1¡¡11·îÃæ½Ü¡Ë
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡ÊÁ°Æüº¹¡Ë
»¥ËÚ¡¡¡¡¡¡13¡î¡Ê¡Ü8¡¡11·î¾å½Ü¡Ë
ÀçÂæ¡¡¡¡¡¡16¡î¡Ê¡Ü2¡¡11·î¾å½Ü¡Ë
¿·³ã¡¡¡¡¡¡17¡î¡Ê¡Ü4¡¡11·î¾å½Ü¡Ë
ÅìµþÅÔ¿´¡¡15¡î¡Ê-2¡¡Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Ë
Ì¾¸Å²°¡¡¡¡18¡î¡Ê¡Þ0¡¡11·îÃæ½Ü¡Ë
Âçºå¡¡¡¡¡¡18¡î¡Ê¡Ü1¡¡11·îÃæ½Ü¡Ë
¹Åç¡¡¡¡¡¡18¡î¡Ê¡Ü1¡¡11·îÃæ½Ü¡Ë
¹âÃÎ¡¡¡¡¡¡20¡î¡Ê¡Ü1¡¡11·îÃæ½Ü¡Ë
Ê¡²¬¡¡¡¡¡¡19¡î¡Ê¡Ü1¡¡11·îÃæ½Ü¡Ë
¼¯»ùÅç¡¡¡¡20¡î¡Ê¡Þ0¡¡11·îÃæ½Ü¡Ë
ÆáÇÆ¡¡¡¡¡¡26¡î¡Ê¡Þ0¡¡11·î¾å½Ü¡Ë
¢¨¹âÃÎ¤Ï22Æü¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤¬·çÂ¬
¢£Á´¹ñ¤Î½µ´ÖÍ½Êó
24Æü¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Ï²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤ÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î25Æü¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌÆüËÜ¤Ë¶á¤Å¤¡¢Ãæ¹ñ»Í¹ñ¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É÷¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£26Æü¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ËÀ¾¹âÅìÄã¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏË½É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¡¢Âç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸òÄÌµ¡´Ø¤¬Íð¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
