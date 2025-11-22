¡Ø²çÏµ¡ãGARO¡ä Åì¥Î³¦Ï°¡ÙTOKYO MX¡¦BSÆü¥Æ¥ì¤Ë¤ÆÊüÁ÷·èÄê¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÌò°á¾Ø¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø
Á°ºî¡Ø²çÏµ¡ãGARO¡ä ¥Ï¥¬¥Í¤ò·Ñ¤°¼Ô¡Ù(2024)¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢Æ»³°Î®²ç¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡Ö²çÏµ¡ãGARO¡ä¡×¤Î¿·¤·¤¤Êª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Á´ÊÔ¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¹çÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍÑ¤¤¤Æ»£±Æ¤·¡¢CG¹çÀ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂçÉý¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤É½¸½¤Ç¡¢¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ò¿·¤¿¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
´ÆÆÄ¿Ø¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²çÏµ¡ãGARO¡ä¡×¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿ÎëÂ¼Àµ¼ù»á¤¬¡¢¥á¥¤¥ó´ÆÆÄ·ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø²çÏµ¡ãGARO¡ä ¥Ï¥¬¥Í¤ò·Ñ¤°¼Ô¡Ù¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¤¤¿ÌÚÂ¼¹¥¹î´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç²è´üÅª¤ÊÆÃ»£É½¸½¤ò³ÎÎ©¤·¤¿ÅÄ¸ýÀ¶Î´´ÆÆÄ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ö²çÏµ¡ãGARO¡ä¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
¡ûÆ»³°Î®²çÌò ·ª»³¹Ò(¤¯¤ê¤ä¤Þ ¤ï¤¿¤ë)
²«¶âµ³»Î¥¬¥í¤Î¾Î¹æ¤ò»ý¤ÄËâ²üµ³»Î¡£¡ÖÇËÌÇ¥ÎÌç¡×¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢¼Ùµ¤¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥¬¥í¤Î³»¤ò¾ô²½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Ëâ²üË¡»Õ¥ê¥å¥á¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡ûè½°ÉÌò ÆîÎ¤Èþ´õ(¤Ê¤ó¤ê ¤ß¤)
Æ»³°Î®²ç¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤ëËâ²üË¡»Õ¡£¼«Í³ËÛÊü¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î®²ç¤È¤ÎÀï¤¤¤ò·Ð¤ÆÀ®½Ï¤·¤¿Ë¡»Õ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡û¥ì¥¯¥È¥ëÌò ¤³¤À¤Þ¤¿¤¤¤Á
ÆîÊý¤«¤éÍè¤¿Ëâ²üË¡»Õ¡£Î®²ç¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¥¨¥ë¥ß¥ÊÌò µÜ¸¶²Ú²»(¤ß¤ä¤Ï¤é ¤«¤Î¤ó)
Î¶Â²¤Î½÷´±¡£Ëâ²üË¡»Õ¤È¤·¤Æ¹â¤¤ÀïÆ®µ»½Ñ¤ò¸Ø¤ê¡¢ÂÎ½Ñ¤ÈÅ´Àð¤ò¶î»È¤·¤Æ¥Û¥é¡¼¤òÝÓÌÇ¤¹¤ë¡£
¡û¡Ø²çÏµ¡ãGARO¡ä Åì¥Î³¦Ï°¡Ù¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¥¯¥ì¥¢¥·¥Æ¥£¤Ç¤ÎÆ®¤¤¤ò½ª¤¨¤¿Î®²ç¤Ï¡¢³»¤ò¾ô²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥é¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¹Âç¤Êº½Çù¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¤«¤í¤¦¤¸¤Æº½Çù²½¤òÆ¨¤ì¤¿³¹¡¦¥µ¥¬¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥é¡¼¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¤·°Û¾ï¤Ê»öÂÖ¤Ë³¹¤Ïº®Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎµçÃÏ¤òµß¤¦¤¿¤á³¹¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¶Â²¤ÎËâ²üË¡»Õ¡¦¥¨¥ë¥ß¥Ê¤Èè½°É¤À¤Ã¤¿¡£
è½°É¤ÏÎ®²ç¤È¤È¤â¤Ë¥¯¥ì¥¢¥·¥Æ¥£¤Ø¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¡¢¥ê¥å¥á¤Î¾¤½¸¤Ë¤è¤êÊÌ¤Î»ÈÌ¿¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
ÂçÎÌÈ¯À¸¤¹¤ë¥Û¥é¡¼¡¢ÇÑ´þÊª¤òÅ»¤Ã¤¿¶¯Âç¤ÊÅ¨¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ìµº¹ÊÌ¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ëÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎËâ²üµ³»Î¡£
¤µ¤é¤ËÆæ¤ÎËâ²üË¡»Õ¡¦¥ì¥¯¥È¥ë¤¬Î®²ç¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ë¡½¡½¡£
º®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤ëÀï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Î®²ç¤Èè½°É¤ÏÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤ËºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
Àï¤¤¤ò½ª¤¨¤¿Î®²ç¤Ï¡¢µìÃÎ¤ÎÌÁÍ§¡¦¥ê¥å¥á¤ÎÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥ê¥å¥á¤ÎÌ¿¤¬¿Ô¤¤ë»þ¡¢À¤³¦¤ËÂç¤¤¤Ê¤ëºÒ¤¤¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£
Î®²ç¤Èè½°É¤Ï¤½¤ì¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Ù¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤¬¡¢
¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼é¤ê¤·¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÁÔÀä¤Ê½ÉÌ¿¤À¤Ã¤¿¡¼¡£
Î®²ç¤Èè½°É¡¢Æó¿Í¤Î±¿Ì¿¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Àï¤¤¤¬¡¢Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
(£Ã)2026¡ÖÅì¥Î³¦Ï°¡×±«µÜ·ÄÂÀ¡¿ÅìËÌ¿·¼Ò
