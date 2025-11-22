¾¾ÃÝJAPAN GP¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÎÃæ³Ø3Ç¯À¸¡¢ÉÙµïÎè°á¤µ¤ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÖÊì¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤éµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×
¡Ö¾¾ÃÝJAPAN GP CONTEST 2025¡×¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÃæ³Ø3Ç¯À¸¡¢ÉÙµïÎè°á¤µ¤ó¡Ê¤È¤ß¤¤¡¦¤ì¤¤¡á14¡Ë¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£±þÊçÁí¿ô¤ÏÌó8000¿Í¡£
Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¤ß¤ë¤ß¤ëÎÞ¡£¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÌÜ¤Ç¥Æ¥£¥¢¥é¤òÆ¬¾å¤Ë¼õ¤±¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£Î¾¿Æ¤ä±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖÊì¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤éµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤Þ¤¿ÎÞ¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î½÷Í¥¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¼«Á³ÂÎ¤ò°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤òµ¡¤Ë¡¢Í§¤À¤Á¤ä¿ÆÀÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ªÍ§¤À¤Á¤ÏÂç´¿·Þ¡£ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£¤³¤ì¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£