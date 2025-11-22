¡È¿·´¶³Ð¥Ç¡¼¥È¾ðÊóÈÖÁÈ¡É¤¬ÃÂÀ¸¡ª½é²ó¤Î¼ç±é¥²¥¹¥È¤ÏTravis Japan¡¦ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡ãÎø³¹É´·Ê¡ä
Ê¿Æü¿¼Ìë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¾¡¼¥ó¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥éÂçºîÀï¡×Æâ¤Ç¡¢4ºîÉÊ¤ò·îÂØ¤ï¤ê¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ëÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÏÈ¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¡×¡£
12·î¤Î¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÎø°¦¥É¥é¥Þ¡É¤È¡È³¹¤ÎºÇ¿·¥Ç¡¼¥È¾ðÊó¡É¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥Ç¡¼¥È¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÎø³¹É´·Ê¡Ù¤¬Á´3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏËè²ó¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î³¹¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡£¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼ç±é¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥Ç¡¼¥È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀßÄê¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¤òÅ¸³«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åìµþ¤ÎºÇ¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¡×¤È¤â¶¯ÎÏÏ¢Æ°¡£ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤é¤ÏËè²ó¡¢¡È¼ç¿Í¸ø¤ÎÂº¤¹¤®¤ë¹ðÇò¡É¤Ê¤ÉÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡ÖTELASAÆÃÊÌÈÇ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤NG¥·¡¼¥ó¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥í¥±Î¢Â¦¡×¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¢¡½é²ó¤ÏÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤¬¡È³°»ñ·Ï´ë¶È¤ËÌ³¤á¤ëÀèÇÚ¡É¤Ë¡ª
12·î1Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¤Î½é²ó¤Ç¼ç±é¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢Travis Japan¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡È³°»ñ·Ï´ë¶È¤ËÌ³¤á¤ëÀèÇÚ¡É¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ÇÅÐ¾ì¡£±ØÄ¾·ë¤ÎÂçµ¬ÌÏÊ£¹ç»ÜÀß¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤·ÃíÌÜ¤Î¡Ö¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êÌ©¤«¤ËÎø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¸åÇÚ¤ÎÈà½÷¤È¡È¥É¥¥É¥¤Î½é¥Ç¡¼¥È¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
ÀîÅç±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Çµ¡Å¾¤¬Íø¤¡¢Êª¹ø¤âÃúÇ«¤Ç½À¤é¤«¡£ÃË½÷Ìä¤ï¤º¼þ°Ï¤«¤é¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¼Ô¡£¼«¿È¤È¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê½Å¤Ê¤ëÌò¤É¤³¤í¤Ç¸«¤»¤ë¡¢±éµ»¤òÄ¶¤¨¤¿É½¾ð¤ä»ÅÁð¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
½é²ó¤ÎÆ³ÆþÊÔ¤Ï¡¢11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤éTELASA¤ÇÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡ÊTravis Japan¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¥í¥±ÅöÆü¤ÎÄ«¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤ª¼Çµï¤â·ë¹½¡ÈÁÇ¡É¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¡¼¥ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÍýÁÛ¤Î¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤¬º£Æü¤Ç¾å½ñ¤¤µ¤ì¤¿¤¯¤é¤¤¡¢ÎÉ¤¤¥×¥é¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢TELASAÈÇ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÈºÇ¸å¤Î¹ðÇò¥·¡¼¥ó¡É¡£¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡Ö¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¡×¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¾ì½ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü½é¤á¤Æ±ØÄ¾·ë¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤ËÍè¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶áÂåÅª¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¡¼¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤·¡¢·Ê¿§¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÌþ¤·¤â¤¢¤ë¡ª¡¡Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Çº£¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦!?¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¾Æü¤È¤«¤Ç¤â½½Ê¬³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ä³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËËÍ¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º£Æü¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡¢ËÍ¤«¤é¤ÎµÕÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡¡Á°È±¤ò²¼¤í¤·¤¿È±·¿¤â´Þ¤á¡¢¡È¸Â¤ê¤Ê¤¯ÉáÃÊ¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£³°»ñ·Ï´ë¶È¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¤Æ¤ëÀ¤³¦Àþ¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤ò¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£