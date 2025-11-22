明日11月23日放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ）に、城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、髙地優吾（SixTONES）が出演。初参加の間宮祥太朗を迎え、日本在来の生き物を脅かす厄介者を捕獲しておいしくいただく『グリル厄介』がオンエアされる。

約3カ月ぶりとなる今回のターゲットは、日本で2番目の大きさを誇る茨城県の湖 霞ヶ浦につながる桜川に潜む厄介者“爆食プレデター”。大きな口と強靭な顎の力でカメやモグラをも食らい、霞ヶ浦では数年前から大繁殖中だという。地元の名産 ワカサギを手当たり次第に爆食いし、漁獲量の減少で老舗ワカサギ加工店などが廃業に追い込まれる事態になっている。

冬に遡上してくるワカサギを守るため、「今のうちに一網打尽にしなければ」ということで、城島、森本、加藤英明（静岡大学准教授）の3人に、2月のプレコ捕獲以来2度目の『グリル厄介』参加となる髙地も合流する。さらに、放送中の土曜ドラマ『良いこと悪いこと』で森本と共演中の間宮が「DASHに出て、生きるすべを身に付けたい」と参加を熱望。午前中にドラマ撮影を終えてから駆け付けた間宮は、「撮影が巻いたので、お風呂に入ってから来ました」と準備万端で登場する。

プライベートでも釣り経験がある間宮は、爆食プレデターが潜むポイントに正確に釣り糸を投じたり、胴長に早着替えして水路に飛び込んだりと、臨機応変にサバイバル能力を発揮。ベテランの城島と森本は「現場での対応力がすごい」と感心する。同じく新参者の髙地も大奮闘。間宮が持ち前の嗅覚で準絶滅危惧種の生物を発見すると、髙地も負けじと大物外来種を発見する。

しかし、5人の気配を察してか、肝心のターゲットは姿を見せない。そこで5人は上流と下流の二手に分かれて挟み撃ちにする作戦にでる。すると「捕れたー！」と思った瞬間、まさかの事態に。さらに間宮の身にも大アクシデントが起こるなど、百戦錬磨の城島も「今回は特にシビれる回」という緊急事態が続発する。

また、捕獲したターゲットはプロの手で絶品和食料理に変身。食した瞬間、「めっちゃおいしい！」「一番好き！」と、ロケの疲れも飛びテンション爆上がりとなる一同。間宮と森本のドラマ撮影裏話も明かされる。

（文＝リアルサウンド編集部）