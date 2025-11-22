Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¡¢Æþ¾ì¼Ô¿ô¤ÏºòÇ¯¤«¤é¡È2.5Ëü¿Í¸º¾¯¡É¡ÄµÜËÜ²ñÄ¹¡Ö¿¼·¡¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡¡¸µÃ¶³«ºÅ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤â¹ðÇò
¡¡Å·¹ÄÇÕ JFA Âè105²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î·è¾¡¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬3¡Ý1¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë¾¡Íø¡£»î¹ç¸å¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡FCÅìµþ¤È¤Î½à·è¾¡¤òÀ©¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¿À¸Í¤È¤Î·è¾¡¤ËÎ×¤ó¤ÀÄ®ÅÄ¡£»î¹ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤Î6Ê¬¤ËÆ£ÈøæÆÂÀ¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÄ®ÅÄ¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢32Ê¬¤Ë¤Ï¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¤Î¸«»ö¤Ê¥Ñ¥¹¤«¤éÁêÇÏÍ¦µª¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¸åÈ¾¤ÏÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¿À¸Í¤¬¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢56Ê¬¤ËºÆ¤ÓÆ£Èø¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤Ï3ÅÀ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢62Ê¬¤ËµÜÂåÂçÀ»¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¿À¸Í¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥³¥¢¤Ï3¡Ý1¤Ç½ªÎ»¡£¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿Ä®ÅÄ¤¬¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëÅ·¹ÄÇÕ¤ò¾¡¤Á³Í¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿µÜËÜ²ñÄ¹¤Ï¡¢¡Ö½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹çÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÄ®ÅÄ¤ÎÀï¤¤¤òÉ¾²Á¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¿À¸Í¤â¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ËÀ¹¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢¤¢¤½¤³¤Ç1ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥²¡¼¥àÆâÍÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸ø¼°Æþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï¡Ö31,414¿Í¡×¤ÈÈ¯É½¡£ºòÇ¯¤Î·è¾¡¤«¤éÌó25,000¿Í¤Î¸º¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£11·î¤Ë¹ñÎ©¤Ç¤Î»î¹ç¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½à·è¾¡¤È·è¾¡¤Î´Ö¤Î»þ´Ö¤âÃ»¤«¤Ã¤¿¡£´ØÀ¾¤È´ØÅì¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐÀï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸«²ò¤ò¸ý¤Ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÍýÍ³¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¿¼·¡¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬°Ü¹Ô¤¹¤ëÍèµ¨¤ÎÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿¶¨µÄ¤·¤Æ¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö²æ¡¹¤Î¹Í¤¨¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ªÀµ·î¡¢¸µÃ¶¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¾ï¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸«²ò¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
