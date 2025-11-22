Å·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¤Î¡ÈÎ©Ìò¼Ô¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ£ÈøæÆÂÀ¡ÖËÍ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡Å·¹ÄÇÕ JFA Âè105²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î·è¾¡¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬3¡Ý1¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë¾¡Íø¡£»î¹ç¸å¡¢2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿Æ£ÈøæÆÂÀ¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡FCÅìµþ¤È¤Î½à·è¾¡¤òÀ©¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¿À¸Í¤È¤Î·è¾¡¤ËÎ×¤ó¤ÀÄ®ÅÄ¡£»î¹ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤Î6Ê¬¤ËÆ£Èø¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÄ®ÅÄ¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢32Ê¬¤Ë¤Ï¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¤Î¸«»ö¤Ê¥Ñ¥¹¤«¤éÁêÇÏÍ¦µª¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¸åÈ¾¤ÏÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¿À¸Í¤¬¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢56Ê¬¤ËºÆ¤ÓÆ£Èø¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤Ï3ÅÀ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢62Ê¬¤ËµÜÂåÂçÀ»¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¿À¸Í¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥³¥¢¤Ï3¡Ý1¤Ç½ªÎ»¡£¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿Ä®ÅÄ¤¬¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëÅ·¹ÄÇÕ¤ò¾¡¤Á³Í¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£Èø¤Ï¡¢¡Ö»î¹ç¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤éËÍ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤Î·ë²ÌÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£65Ê¬¤Ë¸òÂå¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¤¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¡Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂ÷¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐ¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯À¼±ç¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»î¹çÃæ¤Ë¤º¤Ã¤È·ç¤«¤µ¤ºÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î°ìÀ¼¤¬ËÍ¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤³¤ÎÍ¥¾¡¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆ£ÈøæÆÂÀ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡ª
¡Ú📺NHKÁí¹ç¤ÇLIVEÃæ¡Û#Å·¹ÄÇÕ⚽·è¾¡#FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ ÂÐ #¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í— NHK¥µ¥Ã¥«¡¼ (@NHK_soccer) November 22, 2025
Á°È¾6Ê¬
Ä®ÅÄ¤¬ÀèÀ©¡ª
Æ£ÈøæÆÂÀ¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤ë
📱#NHKONE ÇÛ¿®Ãæ👉https://t.co/OJHI29UkOm pic.twitter.com/DLyfnp4eIC