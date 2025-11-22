Íò¡¡ÅìµþD¡Ö5¡¦31¡×¤¬³èÆ°½ªÎ»Æü¡¡5¿Í¤Ç¥é¥¹¥È5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼ÆüÄøÈ¯É½¡Ö°ì½ï¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¡×15¸ø±é
¡¡Íò¤¬22Æü¡¢¡ÖSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2026Ç¯3·î13Æü¤Ë»¥ËÚ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¸ø±é¤ÏÁ´15¸ø±é¡£5Âç¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢5·î31Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤¬ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüÄø¤ÈÌ¾¾Î¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Æ±Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤â¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÍò¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢º¸¤«¤éÂçÌîÃÒ¡¢Ý¯°ææÆ¡¢¾¾ËÜ½á¡¢ÁêÍÕ²íµª¡¢ÆóµÜÏÂÌé¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªÍò¤Ç¡Á¤¹¡ª¡×¤È5¿Í¤¬À¼¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¸å¡¢ÁêÍÕ¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±çËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªËÜÆü¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢Íò¤«¤é³§¤µ¤Þ¤ËÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤é¤¯¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤¤¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢Íò¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌî¤¬ÂåÉ½¤·¤Æ¡ØARASHI LIVE TOUR 2026 ¡ÖWe are ARASHI¡×¡Ù¤È¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤òÈ¯É½¡£Â³¤¤¤Æ2026Ç¯3·î13Æü¤ËÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡Ê»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»¥ËÚ¡¢Åìµþ¡¢°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¡¢Âçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢¥é¥¹¥È¤ÏºÆ¤ÓÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÌá¤ê5·î31Æü¤ËÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾¾ËÜ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤ÁÍò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³èÆ°¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£2026Ç¯5·î31Æü¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÆü¤ò¤â¤Ã¤ÆÍò¤Î³èÆ°¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸ÇÛ¿®¤Î½àÈ÷¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¡£26Æü¤Ë¤ÏÂçÌî¤Î45ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò½Ë¤¦À¸ÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿ÆüÄø¤È¾ì½ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ËÌ³¤Æ»¡áÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à(»¥ËÚ¥É¡¼¥à)¡§ 2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
Åìµþ¡áÅìµþ¥É¡¼¥à¡§ 2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢4·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë
°¦ÃÎ¡á¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¡§2026Ç¯4·î6Æü¡Ê·î¡Ë¡Á4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë
Ê¡²¬¡á¤ß¤º¤ÛPay Pay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡§2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
Âçºå¡áµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡§2026Ç¯5·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î17Æü¡ÊÆü¡Ë
Åìµþ¡áÅìµþ¥É¡¼¥à¡§2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
