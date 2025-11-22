¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¡Ö·ÈÂÓÇúÃÆ¡×¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²÷²Êµ»¤Ï17Æü¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¡Ö·ÈÂÓÇúÃÆ¡×¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤»þÂå¤È¤Ê¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ³°½Ð»þ¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÉÊ¼Á¤ÎÌäÂê¤äÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ÈÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¹ñ±ÄÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCCTV¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤éÆÍÁ³±ì¤¬½Ð¤¿¤ê¼«Á³È¯²Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»öÎã¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÄ¹»þ´Ö²á½¼ÅÅ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥»¥ë¤Ë¹âÅÅ°µ¤¬¤«¤«¤ê¡¢Îô²½¤äÅÅ²ò¼Á¤ÎÊ¬²ò¤¬²ÃÂ®¤µ¤ì¡¢²ÐºÒ¤Î´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤Þ¤¿¹â²¹¤È¶¯¤¤°µÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¼«Á³È¯²Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¹ØÆþ»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÆÃ¤Ë¹ñÆâ¤Î°ÂÁ´´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¶¯À©Ç§¾ÚÀ©ÅÙ¡ÊCCC¤Þ¤¿¤Ï3C¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òµó¤²¤¿¡£
¹ØÆþ¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³°½Ð»þ¤Ï¶¯¤¤°µÎÏ¤ä¿¶Æ°¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢²Æ¾ì¤ÏÄ¾¼ÍÆü¸÷¤ÎÅö¤¿¤ë¼ÖÆâ¤ËÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Åß¾ì¤ÏÃÈË¼´ï¶ñ¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¹â²¹¤Î¾ì½ê¤ä²Ðµ¤¤Î¶á¤¯¤ËÊÝ´É¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê½ãÀµ¤Î½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤È¥×¥é¥°¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÌë´Ö½¼ÅÅ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¡¢½¼ÅÅÃæ¤Ï°áÎà¤ä¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î²ÄÇ³ÀÊª¼Á¤«¤é±ó¤¶¤±¤ë¤³¤È¡¢ËÜÂÎ¤ËËÄ¤é¤ß¤äÇËÂ»¡¢²áÇ®¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤ê¡¢½¼ÅÅÂ®ÅÙ¤¬Äã²¼¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë