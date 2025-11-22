¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¡ºÇ¶á¡¢ÈÖÁÈ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÂ¨¹ØÆþ¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡Ê55¡Ë¤¬15Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ö¥é¥¸¥ª¤Î¤¢¤µ¤³¡×¡ÊÅÚÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼Â¤ÏÈÖÁÈ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿½÷Í¥¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¸²½ÊüÁ÷¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¿½¤·¹þ¤ßÃæ¤ÎÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤¬¤Þ¸ý¥Ý¡¼¥Á¤ÎÀëÅÁ¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾ðÊó¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡¢¤¤¤È¤¦¡£¡Ö¤³¤Î¥é¥¸¥ª¤Í¡¢¤«¤¿¤»ÍüÇµÍÍ¤¬¤¤¤Ä¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢ÃçÎÉ¤·¤Î¡£º£Æü¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£5»þÂæ¤«¤éÌÜ¤¬³Ð¤á¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤È¡¢¿·¾ðÊó¡£ÎëÌÚ°É¼ù¤µ¤Þ¤¬¤ªÊ¹¤¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤¬¤Þ¸ý¥Ý¡¼¥Á¡¢¤´¹ØÆþ¤Ë¡¢ÎëÌÚ°É¼ù¤µ¤Þ¤¬¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦Âç½÷Í¥¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ª¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤Î¡Ø¥é¥¸¥ª¤Î¤¢¤µ¤³¡Ù¡¢¤â¤¦ÇÒ¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£°É¼ù¤µ¤Þ¤Ë¤³¤Î´Ö¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤Í¡¢µÞ¤Ë¤¬¤Þ¸ý¤Î¤ªÏÃ¤«¤é¤µ¤ì¤Æ¡ÈÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£²¿¤ÎÏÃ¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡È¤¨¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡È¡Ø¥é¥¸¥ª¤Î¤¢¤µ¤³¡Ù¤Î¡£3000±ß¤Ç¹â¤«¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡É¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤¬¤Þ¸ý3000±ß¡¢¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¹¤°¥Ý¥Á¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡È12·î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÆÏ¤¯¤Î³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¡È²¿¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡È¥é¥¸¥ª¤Î¤¢¤µ¤³¡¢¤â¤Á¤í¤óËè½µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»þÀÞÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Æ¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Äº£¡¢¤ªÇã¤¤µá¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°É¼ù¤µ¤Þ¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£