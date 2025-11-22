¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÍèµ¨¤Ï¡Ö3ÅÙÌÜËÜÎÝÂÇ²¦¡õ146Ã¥»°¿¶¡×¡¡ÊÆ¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¤ÎÀ®ÀÓÍ½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¤¬»»½Ð¡Ä¡Ä¾¡Íø¹×¸¥ÅÙ¡ÖWAR8.1¡×
¥á¥¸¥ãー8Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ÇÂÇÎ¨.282¡¢55ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡¢20ÅðÎÝ¡¢OPS1.014¤òµÏ¿¡£¸ø¼°Àï¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤òÂ³¤±¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï14ÀèÈ¯¤Ç1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¡£Ê¿¶ÑµåÂ®¤¬²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´°Á´Éü³è¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
ÆóÅáÎ®ËÜ³Ê²ÔÆ¯¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÊÆ¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¤¬³ÆÀ®ÀÓ¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î»þÂå¤ÏÂ³¤¯¤«
ÊÆ¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¡Øfangraphs¡Ù¤ÎÀ®ÀÓÍ½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSteamer¡Ê¥¹¥Áー¥Þー¡Ë¡×¤Ï¡¢Íèµ¨¤ÎÂçÃ«¤ÎÂÇ¼ÔÀ®ÀÓ¤ò142»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.275¡¢43ËÜÎÝÂÇ¡¢98ÂÇÅÀ¡¢22ÅðÎÝ¡¢OPS..954¤È»»½Ð¡£Åê¼êÀ®ÀÓ¤ò24ÀèÈ¯¤Ç125²ó0¡¿3¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢9¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.45¡¢Ç¯´Ö146Ã¥»°¿¶¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¾¡Íø¹×¸¥ÅÙ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡ÖWAR¡ÊWins Above Replacement¡Ë¡×¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤Ç5.3¡¢Åê¼ê¤Ç2.8¤Î¹ç·×8.1¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¡¦¥êー¥°¤Ï¡¢¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥ー¥¹¡Ë¡¢¥Ê¡¦¥êー¥°¤ÏÂçÃ«¤Î43ËÜÎÝÂÇ¤¬¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×Í½ÁÛ¡£ÅêÂÇ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎWAR¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î7.4¡¢¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯ー¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡Ë¤Î5.9¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤ÏÅêÂÇ¹ç·×¤Ç¤ÏWAR¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¤Ë¡£Í½ÁÛ¤Ë¶á¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ì¤Ð¡¢Íèµ¨¤âMVP¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Áー¥à¾å°Ì¤Ï¡¢¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤¬ÂçÃ«¤Ë¼¡¤°4.3¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬3.2¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤¬3.1¤ÈÍ½ÁÛ¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÆþ¤Ã¤¿MVP¥È¥ê¥ª¤ÈÀð¤ÎÍ×¤Ë¤Ï¡¢°ú¤Â³¤½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£