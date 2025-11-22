¡Ö¶ÛÄ¥¤Ç¸ý¥Ñ¥Ã¥µ¥Ñ¥µ¡× È¢º¬Ï¢ÇÆ¤Î¸µÀÄ³ØÂç¼ç¾¡¦ÅÄÃæÍªÅÐ¥¢¥Ê¤¬²¸»Õ¤ÎÁ°¤Ç¼Â¶·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¶½Ê³¡Ö¤¤¤¤À¼¤ä¤Ê¡×
¡¡È¢º¬¤òÊ¨¤«¤»¤¿ÃË¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ÈÀ¼¡É¤ÇÂçÉñÂæ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ 11·î22Æü¡¢Åìµþ¡¦Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æpresents MARCHÂÐ¹³Àï2025¡×¤Ë¸µÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¼ç¾¤Ç¡¢º£½ÕFBCÊ¡°æÊüÁ÷¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿ÅÄÃæÍªÅÐ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½é¡¹¤·¤¤¡ÄÅÄÃæ¥¢¥Ê¤Î½é¼Â¶·
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÈ¢º¬±ØÅÁÁí¹çÍ¥¾¡¡¦2Ï¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Ð¤«¤ê¤ÏÍÍ»Ò¤¬°ã¤Ã¤¿¡£ ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç²¸»Õ¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¤ÎÎÙ¤ËÊÂ¤ó¤ÀÅÄÃæ¥¢¥Ê¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥¹¡¼¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¥«¥Á¥³¥Á¤À¡£
¡¡¡Ö¶ÛÄ¥¤Ç¸ý¥Ñ¥Ã¥µ¥Ñ¥µ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤ÇÏ³¤é¤·¤¿ËÜ²»¤Ë¡¢¸¶´ÆÆÄ¤âËË¤ò´Ë¤á¤ë¡£È¢º¬¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÄ·¤Í½ü¤±¤Æ¤¤¿¸µ¼ç¾¤Ç¤â¡¢¼Â¶·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î½Å°µ¤ÏÊÌÊª¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿¦»ÖË¾¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼Â¶·¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢È¼Áö¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ÎÌ´¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Âè3ÁÈ¤Î¼Â¶·Ã´Åö¤È¤·¤ÆÊüÁ÷ÀÊ¤ËºÂ¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÏÂç¶½Ê³¡£¡ÖÅÄÃæ¥¢¥Ê¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤À¼¤ä¤Ê¡×¡ÖÀ¼¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤ÏÌÀÂç¡¢ÀÄ³ØÂç¡¢Î©Âç¡¢ÃæÂç¡¢Ë¡Âç¤Î5Âç³Ø¤¬1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤òÁè¤¦ÂÐ¹³Àï¡£ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤Ï¡¢Âè3ÁÈ¤Î¼Â¶·¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿MARCHÂÐ¹³Àï¤è¤ê¡Ë